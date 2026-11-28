Từ những vạt hoa đã có, phường trồng thêm dã quỳ ở khu vực sân bay Phong Quang, mở rộng cảnh quan để khách có thêm nơi dừng chân, ngắm hoa trong những ngày chuyển mùa.

Tạo thêm những sắc vàng

Ở Phong Quang, dã quỳ thường nở từ tháng 10 đến hết tháng 11. Hoa được trồng nhiều tại Lùng Càng và Bản Mán, hai khu vực thuộc xã Phong Quang trước đây, nay thuộc tổ dân phố 1, phường Hà Giang 2. Nét riêng của mùa dã quỳ nơi đây là hoa hiện diện ngay bên những lối đi hằng ngày của người dân. Cứ qua một đoạn đường, sắc vàng lại hiện ra, lúc ở ngay tầm mắt, lúc trải theo những khoảng đất thoáng. Năm ngoái, riêng tại khu Lùng Càng, dã quỳ hiện diện dọc các tuyến đường dài gần 3 km, đủ thời gian cho khách đi bộ, ngắm từng vạt hoa và nhìn đường làng mở dần ra trước núi đồi.

Người dân và du khách tham quan, chụp ảnh trên những con đường hoa Dã quỳ. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Để có thêm những khoảng hoa cho mùa cuối năm, việc trồng mới được bắt đầu từ tháng 4/2026. Phường Hà Giang 2 giao Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ phường trồng thêm dã quỳ tại khu Bản Mán. Sau khoảng hai tuần, cây bắt đầu nảy mầm. Đơn vị phụ trách tưới nước thường xuyên, kiểm tra và trồng dặm vào những chỗ cây chết. Cùng với diện tích trồng mới, phường vận động người dân ở khu vực Phong Quang chăm sóc các vạt hoa sẵn có và trồng thêm ở những nơi phù hợp.

Từ tháng 4 đến cuối tháng 11 là quãng thời gian ít người nghĩ tới. Khi cây vừa nhú mầm, công việc trước mắt là giữ cho cây sống, theo dõi những chỗ cây thưa để trồng dặm. Với hoa trồng dọc đường, mỗi khoảng trống đều dễ nhận ra khi bước vào mùa nở. Chăm được từng đoạn, sắc vàng mới nối dài qua các lối đi. Những việc như tưới nước, trồng dặm vì thế góp phần tạo nên cảnh quan mà khách nhìn thấy sau nhiều tháng.

Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Việc trồng thêm tại khu vực sân bay Phong Quang cũng mở ra một cách bố trí cảnh quan khác. Ở Lùng Càng, nét duyên của dã quỳ nằm ở những dải hoa chạy theo đường. Ở Bản Mán, khoảng đất rộng của khu vực sân bay cho phép mở rộng diện tích trồng, tạo thêm một điểm ngắm cảnh. Hai địa điểm đem đến những góc nhìn khác nhau về cùng một loài hoa. Trên đường làng, khách có thể dừng lại ngắm từng cụm dã quỳ ở gần. Ở khoảng thoáng, sắc hoa có thể được nhìn trong tương quan với núi đồi và không gian xung quanh.

Đường hoa cũng gắn với những người đi qua đó mỗi ngày. Đó vẫn là lối đi của các hộ dân, là đường qua khu dân cư. Khi người dân tham gia trồng thêm và chăm sóc những cụm hoa ven đường, phần việc của mỗi nhà góp vào cảnh quan chung. Một vạt hoa trước nhà hay bên lối rẽ có thể nhỏ, nhưng nhiều vạt hoa nối tiếp nhau sẽ tạo nên dáng vẻ riêng của cả tuyến đường. Cảnh quan ấy được bồi đắp qua từng mùa bằng những công việc vừa sức với địa phương và người dân.

Điểm dừng chân mỗi độ cuối năm

Đến Phong Quang vào mùa dã quỳ, khách có thể dành một khoảng thời gian để đi chậm qua Lùng Càng. Một khuôn hình có thể bắt đầu từ vài bông hoa ngay bên đường. Đi thêm một quãng, góc nhìn mở rộng hơn, đưa cả lối đi và núi đồi vào bức ảnh. Sắc vàng ở đây gắn với cảnh quan nơi hoa mọc, từ nền đất ven đường đến những triền dốc và khoảng thoáng phía xa. Bởi vậy, một chuyến ngắm hoa cũng là dịp để nhìn kỹ hơn những lối đi, những khoảng đất và nếp sinh hoạt của một vùng ven đô.

Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Mùa dã quỳ đến vào những tháng cuối năm cho Phong Quang một dịp đón khách theo mùa. Với người ở gần, đường hoa có thể là một buổi dạo chơi. Với khách phương xa, đây là nơi có thể dành thêm thời gian trong hành trình qua Hà Giang. Người thích chụp ảnh có thể chọn những đoạn hoa trải theo lối đi. Người thong thả ngắm cảnh có thể đi bộ một quãng, dừng ở nơi thuận tiện rồi tiếp tục sang một điểm khác. Sức hấp dẫn của Phong Quang bắt đầu từ những trải nghiệm giản dị như vậy.

Tuyên Quang: Khởi công cầu kính đầu tiên với mức đầu tư 180 tỷ đồng

27/08/2026 16:01

Ông Hà Minh Mẫn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2 cho biết, phường xác định phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ là một trong những hướng đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với Phong Quang, mùa hoa dã quỳ là dịp để du khách biết thêm về cảnh quan, đời sống, sản vật địa phương. Phường mong muốn người dân trực tiếp tham gia làm du lịch, qua đó có thêm cơ hội giới thiệu, tiêu thụ nông sản và sản phẩm thủ công truyền thống. Việc phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường cũng hướng tới tạo thêm sinh kế cho người dân. Trong hai ngày 28 và 29/11, phường Hà Giang 2 tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ lần thứ hai. Dịp này, khách đến Phong Quang có thể dành thêm thời gian ghé Lùng Càng, Bản Mán để ngắm những vạt hoa ven đường.

Qua mùa nở, những lối đi ở Phong Quang sẽ trở về với nhịp sinh hoạt thường ngày. Việc chăm những vạt hoa đã có và trồng dặm ở những đoạn cây thưa góp phần giữ gìn cảnh quan cho mùa sau. Để rồi mỗi độ cuối năm, khách ghé Phong Quang lại có thể dừng chân bên một lối đi quen, ngắm sắc vàng dã quỳ nối nhau theo đường làng.