Du khách mua sắm trong cửa hàng giày trên đường Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM).

19h ngày 27/11, dọc đường Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), những tấm biển giảm giá, mua một tặng một dán chồng lên nhau trên các cửa hàng thời trang. Khách xếp hàng trước một số tiệm, trong khi dòng người đi bộ vẫn men theo hai bên đường, ngó qua từng cửa hàng để tìm chỗ ghé tiếp.

Dưới lòng đường, xe cộ nhích từng đoạn giữa giờ mua sắm vào "ngày thứ sáu đen tối".

Gần 19h30, cơn mưa bất chợt ào xuống. Những người vừa thong thả dạo phố vội tạt vào tiệm gần nhất. Nhiều vị khách dùng túi mua sắm che đầu, rảo bước dưới mưa. Trước cửa các tiệm, nhiều du khách nước ngoài ngồi ôm túi đồ vừa mua, chờ trời tạnh. Qua cửa, vẫn có thể thấy khách mua sắm vẫn chen nhau lựa quần áo, thử giày.

Julia, du khách Ba Lan, đã dạo phố từ trước khi các cửa hàng đông khách. “Tôi đã đi dạo ở đây từ chiều rồi. Đôi khi mưa lại khiến tôi mua sắm lâu hơn và nhiều hơn”, Julia nói với Tri Thức - Znews.

Người giơ túi mua sắm che đầu, người ôm túi đồ đứng chờ mưa tạnh.

Sức hút

Trong lúc chờ mưa tạnh, Julia, du khách Ba Lan, nán lại cửa hàng để thử thêm vài đôi giày.

Đường Trần Quang Diệu dài hơn 1 km, nối đường Lê Văn Sỹ với khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Dọc hai bên phố, gần 100 cửa hàng thời trang và phụ kiện nằm xen giữa các quán ăn, quán cà phê.

Đi vào những con hẻm nhỏ, khách còn bắt gặp thêm các tiệm quần áo, giày dép. Nhiều thương hiệu thời trang Việt nổi tiếng có cửa hàng trên tuyến phố này, với các lựa chọn dành cho cả nam lẫn nữ.

Khi lên kế hoạch du lịch Việt Nam, Julia ghi lại những cửa hàng cô muốn ghé trên đường Trần Quang Diệu sau khi xem giới thiệu trên mạng xã hội. Một trong số đó là tiệm giày được nhiều người biết đến nhờ những đôi giày búp bê dáng ballet.

Tối 27/11, cơn mưa khiến Julia nán lại tiệm lâu hơn và có thời gian thử thêm vài đôi. Giữa lúc cửa hàng đông khách, cô tìm được giày cỡ 40 vừa chân, cỡ mà cô thường khó tìm khi mua giày ở Việt Nam.

Shauna, du khách Singapore dành nhiều thời gian thử giày để chọn một đôi ưng ý.

Trong khi đó, Shauna, du khách Singapore, cùng bạn đến Việt Nam đúng dịp Black Friday và dành một buổi tối để mua sắm trên đường Trần Quang Diệu. Những ngày trước đó, cô đã ghé các trung tâm thương mại, nơi cô chủ yếu bắt gặp những thương hiệu xa xỉ quốc tế. Lần này, hai người muốn ghé các cửa hàng của thương hiệu Việt để xem mẫu mã và chất liệu.

“Chất liệu, kiểu dáng thật sự khác biệt. Dù tôi thấy ở đây cũng không giảm giá hôm nay, nhưng giá vốn rẻ hơn ở đất nước tôi nhiều rồi”, Shauna nói.

Ưu đãi chưa "sốc"

Một cửa hàng thời trang dán biển giảm giá trong ngày Black Friday.

Là một trong những ngày hội giảm giá lớn nhất năm, nhưng không phải cửa hàng nào ở đây cũng có những ưu đãi thật sự hấp dẫn. Treo biển giảm giá 50-70% hoặc mua một tặng một, nhưng khi vào xem đồ, khách mới biết chương trình áp dụng cho những mẫu nào.

Những tấm biển ghi mức giảm "khủng" trong ngày Black Friday khiến Kevin, du khách Pháp, kỳ vọng sẽ có nhiều món để chọn khi bước vào các cửa hàng thời trang trên phố. Sau khi ghé một số tiệm và xem giá từng món, anh nhận thấy mức giảm sâu chỉ áp dụng cho một số mẫu. Trong số những món anh ưng ý, có mẫu chỉ giảm 5%, có mẫu giảm 10% hoặc 15%.

“Nếu nói riêng về mức độ giảm giá thì tôi không thấy hấp dẫn cho lắm, nhưng mẫu mã này và chất lượng thì tôi thấy mức giá vẫn xứng đáng”, Kevin nói.

Cùng lúc các cửa hàng trên phố treo biển giảm giá, nhiều gian hàng thời trang trên sàn thương mại điện tử cũng tung ưu đãi Black Friday. Khi tìm được món đồ ưng ý tại tiệm, người mua có thể tra giá trên sàn để biết cùng mẫu đó đang được bán với giá bao nhiêu.

Mỹ Anh (phường Khánh Hội, TP.HCM) tranh thủ ghé mua sắm sau giờ làm. Cô để mắt đến một mẫu đầm trong cửa hàng rồi tìm mẫu này trên sàn thương mại điện tử để so giá.

“Tôi thấy có một mẫu đầm rất thích nhưng sau khi xem giá trên sàn thương mại điện tử lại rẻ hơn ở cửa hàng gần 50.000 đồng”, Mỹ Anh cho biết.

Khi mưa tạnh, con đường lại tấp nập khách mua sắm.

Tại Hàn Quốc, phần lớn doanh số Black Friday của nền tảng thời trang Musinsa đến từ kênh trực tuyến. Trong chiến dịch kéo dài 11 ngày (16-26/11/2025), Musinsa ghi nhận tổng doanh số khoảng 380 tỷ won. Riêng kênh trực tuyến đạt 368,5 tỷ won, chiếm khoảng 97%.

Cũng trong đợt khuyến mãi này, 34 điểm bán của Musinsa đón 1,4 triệu lượt khách. Doanh số tại cửa hàng vượt 10 tỷ won, tăng 60% so với chiến dịch năm trước.