Trình diễn trích đoạn Nghi lễ Cầu An (Pang A) của dân tộc La Ha tại xã Mường Sại.

Trích đoạn được dàn dựng trong thời lượng 35–40 phút, với sự tham gia của 30–35 nghệ nhân, diễn viên quần chúng. Tâm điểm sân khấu là cây Xặng Bók cao 4 m, dựng bằng tre, kết hợp rễ cây móc, ngọn chuối rừng, hoa Trạng nguyên tươi cùng các mô hình nông cụ, chim thú, linh vật bằng gỗ. Bên cạnh đó, mâm lễ vật truyền thống gồm gà luộc, cá nướng, bánh chưng, măng đắng, rượu cần được bài trí trang trọng, góp phần tái hiện không gian hành lễ của đồng bào La Ha.

Trình diễn trích đoạn Nghi lễ Cầu An (Pang A) của dân tộc La Ha.

Ở phần Lễ, các nghệ nhân tái hiện những nghi thức đặc trưng như: cúng báo tổ tiên xin dựng cây Xặng Bók; cúng giữ hồn thầy mo; triệu mời thần linh, các tướng âm binh về dự lễ và cắm Ta leo yểm ma. Trong nhịp gõ ống Tăng bu đều đặn, các con nuôi từng được thầy cúng chữa khỏi bệnh dâng lễ tạ ơn, thành kính nhận lộc từ cha nuôi.

Phần Hội diễn ra sôi nổi với các trò diễn dân gian hài hước, thể hiện tinh thần lạc quan như giả người bệnh bướu cổ, người què chân, trò con khỉ (Thần Đá); diễn cảnh cày bừa tôn vinh thần nông và vũ điệu phồn thực cầu mong vạn vật sinh sôi, mùa màng bội thu. Khép lại trích đoạn là nghi thức múa cầu mưa, múa khăn uyển chuyển và đại hội múa Tăng bu rộn ràng quanh cây Xặng Bók, hòa cùng men rượu cần, tạo không khí gắn kết cộng đồng.

Trình diễn trích đoạn Màn 3 diễn xướng Dân gian tại Nghi lễ Cầu An (Pang A) của dân tộc La Ha.

Việc tái hiện Nghi lễ Cầu An (Pang A) tại ngày hội góp phần giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa của dân tộc La Ha; đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ,bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia tại địa phương./.

Cây Xặng Bók của người dân tộc La Ha.