Gánh cải lương Thiên Lý là sân khấu cải lương hoạt động phi lợi nhuận, ra đời năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Fanpage Gánh cải lương Thiên Lý)

Trong khuôn khổ dự án Tân Hậu Trường, Viện Goethe Hà Nội phối hợp XplusX Studio giới thiệu Gánh cải lương Thiên Lý lần đầu tiên đến với khán giả Thủ đô qua chương trình “Dạ cổ hoài nương”. Các hoạt động diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11 tại Viện Goethe Hà Nội (phường Ba Đình).

Ra đời năm 2022 từ cảm hứng về Đoàn cải lương Thiên Lý trong bộ phim điện ảnh “Song Lang”, Gánh cải lương Thiên Lý được nghệ sĩ Tú Quyên và đạo diễn Leon Quang Lê sáng lập, từng bước xây dựng đời sống biểu diễn với quy mô nhỏ nhưng mộc mạc nguyên bản, duy trì các suất diễn vào cuối tuần và kết nối với khán giả qua những tác phẩm mang cách tiếp cận mới.

Chương trình "Dạ cổ hoài nương" tập trung vào hai tác phẩm đã làm nên dấu ấn của gánh hát là “Độc thoại đêm” và “Dương Hoàng Hậu”. Cả hai cùng khai thác số phận những người phụ nữ trong hoàng cung, bị cuốn vào vòng xoáy chính trị và quyền lực ở những thời điểm bước ngoặt của lịch sử.

Poster giới thiệu chương trình. (Ảnh: Viện Goethe Hà Nội)

“Dương Hoàng Hậu” do nghệ sĩ Tú Quyên và Hoàng Thế Phong chấp bút, lấy bối cảnh thời nhà Lý, khi vua Lý Thánh Tông băng hà, Thái tử Lý Càn Đức mới 7 tuổi lên ngôi. Thượng Dương Thái hậu cùng Thái phi Linh Nhân (Ỷ Lan) và Thái úy Lý Thường Kiệt tham gia điều hành triều chính. Sự xuất hiện của một bức mật thư mang phụng ấn của chính Thái hậu mở ra những diễn biến đầy kịch tính. Tác phẩm được Gánh cải lương Thiên Lý biểu diễn từ năm 2024, đến nay đã có hơn 50 suất diễn.

Trong khi đó, “Độc thoại đêm” của cố soạn giả Lê Duy Hạnh, do Tú Quyên chuyển thể cải lương, khắc họa những giằng xé nội tâm của Lý Chiêu Hoàng - nữ đế cuối cùng của triều Lý, hoàng hậu đầu tiên của triều Trần. Qua những cuộc đối thoại trong tư tưởng vào đêm tối tịch mịch với các nhân vật lịch sử gắn liền cuộc đời mình, được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc và nhạc cụ dân tộc, bi kịch của nhân vật dần hiện lên. Đây cũng là tác phẩm được lựa chọn biểu diễn từ những ngày đầu thành lập năm 2023, đến nay đã gần 100 suất diễn.

Bên cạnh phần giới thiệu tác phẩm, chương trình có các cuộc thảo luận về ngôn ngữ nghệ thuật cải lương, cách tiếp cận những nhân vật lịch sử trong bối cảnh đương đại, cũng như hành trình duy trì hoạt động của một gánh hát độc lập. Qua đó, khán giả có thêm góc nhìn về nỗ lực đưa sân khấu truyền thống đến gần công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Khán giả quan tâm có thể tìm hiểu thông tin về thời gian và cách thức tham dự sự kiện tại các kênh truyền thông của Viện Goethe Hà Nội và Gánh cải lương Thiên Lý.