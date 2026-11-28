Từ ngày 19 đến 22/11/2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh tổ chức đoàn công tác đến tỉnh Lào Cai học tập kinh nghiệm nâng cao kiến thức, kỹ năng và hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Lào Cai.

Đây là địa phương có nhiều kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa. Lợi thế cảnh quan núi rừng, ruộng bậc thang cùng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Hà Nhì... đã tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách.

Tiêu biểu, tại Sa Pa, các bản Cát Cát, Tả Van, Lao Chải, Tả Phìn phát triển dịch vụ homestay, trekking, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm và tắm lá thuốc của người Dao Đỏ. Tại Y Tý, du khách khám phá kiến trúc nhà trình tường của người Hà Nhì; trong khi Bắc Hà và Nghĩa Đô thu hút khách bởi không gian văn hóa, kiến trúc nhà truyền thống và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Thông qua chuyến công tác, đoàn Bắc Ninh tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức, quản lý và vận hành các mô hình; cách xây dựng sản phẩm du lịch từ cảnh quan thiên nhiên, phong tục, tập quán, ẩm thực và nghề truyền thống.

Trồng chè tại Xuân Lương.

Đây cũng là dịp để trao đổi về phương thức huy động người dân tham gia cung cấp dịch vụ, phát huy vai trò của hợp tác xã, hộ gia đình trong việc quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.

Bắc Ninh có nhiều địa bàn sở hữu lợi thế về nông nghiệp đặc sản, cảnh quan sinh thái và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, xã Xuân Lương và xã Yên Thế là những địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng.

Tại xã Xuân Lương, bản Ven là điểm du lịch cộng đồng đã được hình thành, gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Cao Lan. Những nếp nhà sàn, làn điệu Sình ca, ẩm thực truyền thống cùng vùng chè, rừng trúc và cảnh quan sinh thái tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.

Người dân có thể kết hợp trồng, chế biến chè với tổ chức tham quan đồi chè, trải nghiệm hái chè, sao chè, thưởng trà, lưu trú homestay và giới thiệu ẩm thực dân tộc. Qua đó, gia tăng giá trị nông sản và tạo thêm nguồn thu từ dịch vụ.

Trong khi đó, xã Yên Thế có thế mạnh về gà đồi, cây ăn quả và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Địa phương có thể phát triển trang trại trải nghiệm, tham quan vùng chăn nuôi, thưởng thức đặc sản, kết hợp khám phá các di tích lịch sử gắn với Khởi nghĩa Yên Thế.

Một số địa bàn khác như Lục Sơn, Kiên Lao, An Lạc, Vân Sơn cũng có thể nghiên cứu hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp gắn với văn hóa bản địa.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, Bắc Ninh cần chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, đào tạo kỹ năng làm du lịch, xây dựng sản phẩm OCOP và kết nối doanh nghiệp lữ hành. Qua đó, từng bước hình thành các mô hình du lịch cộng đồng phù hợp, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.