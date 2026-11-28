Khi nghệ thuật là cầu nối ngoại giao văn hóa | Người tốt quanh ta | 28/11/2026
Một ngày như mọi ngày, trong không gian sáng tạo của mình nằm trên con phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, họa sĩ trẻ Tamhuy lại bắt đầu cầm cọ… Với anh, hội họa không đơn thuần là tạo nên một bức tranh, mà còn là hành trình khám phá thế giới nội tâm, nơi những trải nghiệm, ký ức và cảm xúc được chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-nghe-thuat-la-cau-noi-ngoai-giao-van-hoa-nguoi-tot-quanh-ta-28-11-2026-246261128144229694.htm