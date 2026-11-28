Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 11, diễn ra trong ba ngày 27 đến 29-11 (từ 17-22 giờ), đánh dấu tròn một năm vận hành sau 10 lần tổ chức. Chủ đề lần này là "Cây tre trăm đốt" với ý nghĩa mỗi người tham gia như một đốt tre, nối lại thành một mạch nguồn văn hóa.