Những món ăn đặc trưng của cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại địa phương

Nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số, UBND xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng kế hoạch tổ chức Phiên chợ ẩm thực truyền thống và tái hiện lễ hội các dân tộc năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, đồng thời gắn với Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến tổ chức trong 3 ngày 2 đêm vào đầu tháng 12/2026 tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng. Với sự tham gia của 7 thôn, bon trên địa bàn cùng các đơn vị, tổ chức và người dân, phiên chợ được kỳ vọng trở thành không gian hội tụ những nét đặc trưng về ẩm thực, phong tục, văn hóa và đời sống của các dân tộc địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là không gian ẩm thực truyền thống với khoảng 20-30 gian hàng, được tổ chức theo mô hình 7 tổ ẩm thực đại diện cho 7 thôn, bon. Mỗi gian hàng sẽ lựa chọn, chế biến và giới thiệu những món ăn đặc trưng của cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại địa phương, phục vụ trực tiếp người dân và du khách.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức món ăn, du khách còn có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc, cách chế biến và những câu chuyện văn hóa gắn với từng món ăn. Ban tổ chức khuyến khích các gian hàng xây dựng khu vực chế biến trực tiếp, tạo điều kiện để khách tham quan trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, giao lưu với người dân và hiểu thêm về nét đẹp trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng.

Thông qua hoạt động này, những món ăn truyền thống không chỉ được gìn giữ trong đời sống thường ngày mà còn có cơ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh xã Nâm Nung đến với du khách.

Những món ăn truyền thống không chỉ được gìn giữ trong đời sống thường ngày mà còn có cơ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh xã Nâm Nung đến với du khách

Bên cạnh ẩm thực, việc phục dựng các nghi lễ truyền thống cũng được xác định là nội dung quan trọng. Chương trình dự kiến tái hiện nghi lễ Cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao tại thôn Quảng Hà và sân khấu hóa lễ hội truyền thống của dân tộc M’nông tại bon Ja Răh.

Đây là những hoạt động mang ý nghĩa bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, tạo cơ hội để các nghệ nhân, già làng và người am hiểu phong tục trực tiếp truyền tải những giá trị truyền thống đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại.

Không khí phiên chợ còn được làm phong phú bằng các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian và hiện đại, biểu diễn dân ca, nhạc cụ dân tộc, múa cồng chiêng, nhảy sạp, lửa trại và âm nhạc đường phố vào buổi tối. Những hoạt động này vừa tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, vừa giúp du khách có thêm trải nghiệm gần gũi với văn hóa bản địa.

Đặc biệt, hội thao truyền thống các dân tộc xã Nâm Nung dự kiến tổ chức với nhiều môn thi đấu và trò chơi dân gian như kéo co nam, nữ phối hợp, đi cà kheo, nhảy bao bố, bịt mắt bắt heo, đẩy gậy. Các đội thi đến từ thôn, bon sẽ cùng tham gia tranh tài, tạo không khí vui tươi, đoàn kết và tăng cường sự gắn bó giữa các cộng đồng dân cư. Địa phương cũng dự kiến tổ chức giao lưu thể thao với các xã lân cận.

Ngoài các hoạt động văn hóa, ẩm thực và thể thao, phiên chợ còn là dịp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng, sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng của địa phương. Việc bố trí các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiêu thụ, kết nối các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất với người tiêu dùng và du khách.

Đây cũng là hướng đi nhằm gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, từng bước đa dạng hóa ngành nghề, tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân, nhất là cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ.

Theo UBND xã Nâm Nung, việc tổ chức phiên chợ được thực hiện theo hướng thiết thực, tiết kiệm, bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm và giữ gìn đúng bản sắc văn hóa truyền thống. Địa phương chú trọng phát huy vai trò của già làng, nghệ nhân, người có uy tín và sự tham gia chủ động của cộng đồng trong quá trình tổ chức.

Khi các giá trị văn hóa được gìn giữ, quảng bá và gắn kết với những sản phẩm du lịch cụ thể, Nâm Nung sẽ có thêm cơ hội tạo dựng dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch cộng đồng. Phiên chợ ẩm thực truyền thống và tái hiện lễ hội không chỉ là hoạt động giao lưu, mà còn được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, nâng cao đời sống tinh thần và tạo động lực phát triển kinh tế cho địa phương trong những năm tới./.