Công an mang ánh sáng về bản

Theo tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 26/9, Công an xã Tân Mai phối hợp với Đoàn xã, CLB Màu Hạnh phúc và các đơn vị tài trợ khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại xóm (bản) Mường Diềm.

Nằm trong khu vực lòng hồ Hòa Bình, cách trung tâm xã gần 50 km, Mường Diềm được lắp đặt 15 trụ đèn năng lượng mặt trời, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Những hình ảnh ghi nhận khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê”

Từ những trụ đèn thắp sáng đường quê, sự quan tâm, sẻ chia đến với bà con bằng việc làm thiết thực, để mỗi bước chân về bản thêm an toàn, mỗi đêm xuống thêm bình yên.