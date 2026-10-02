Tuyển Việt Nam đừng cố thắng đậm Pakistan để rồi thua Malaysia

Từ đầu giải, Việt Nam mới ghi 1 bàn

Trận thua Thái Lan 0-2 đã chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại và kéo theo hàng loạt chỉ trích. Nhưng thay vì bung toàn lực để thắng thật đậm Pakistan, Việt Nam cần nhìn xa hơn: trận đấu đáng để dồn sức mới là cuộc đối đầu Malaysia ở phía trước.

Việt Nam không cần một chiến thắng để “rửa mặt”

Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến áp lực đè nặng lên đội tuyển Việt Nam. Sau chuỗi 27 trận bất bại, một trận thua trước đối thủ lớn nhất khu vực lập tức trở thành tâm điểm tranh luận. Lối chơi của đội tuyển bị soi xét, trong khi HLV Kim Sang-sik cũng phải đối mặt với những câu hỏi về cách sử dụng lực lượng, đặc biệt khi ông đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ Việt kiều.

Trong hoàn cảnh ấy, Pakistan xuất hiện như một đối thủ quá thuận lợi để Việt Nam tìm kiếm một chiến thắng tưng bừng.

Pakistan hiện đứng thứ 198 trên bảng xếp hạng FIFA và vừa thua Thái Lan 0-4, hòa Philippines 2-2. Trong khi Việt Nam mới chỉ ghi một bàn từ đầu giải, những đội bóng mạnh khác của Đông Nam Á liên tiếp tạo ra những cơn mưa bàn thắng. Indonesia thắng Bangladesh 9-2, Malaysia thắng Singapore 6-0. Những kết quả ấy càng khiến người hâm mộ chờ đợi Việt Nam phải thắng thật đậm Pakistan để lấy lại hình ảnh.

Nhưng đó chính là cái bẫy mà Việt Nam không được bước vào. Việt Nam đã có 3 điểm và gần như chắc chắn phải đứng thứ hai bảng B. Khoảng cách với Thái Lan khiến đội tuyển không còn cơ hội tranh ngôi đầu. Trong khi đó, chỉ cần thêm một điểm, Việt Nam giữ chắc vị trí nhì bảng để bước vào cuộc đua tranh hạng ba.

Nói cách khác, Việt Nam không cần thắng Pakistan bằng mọi giá. Một chiến thắng 1-0, 2-0 hay 5-0 cũng chỉ mang lại ba điểm như nhau. Không có lý do gì để đội tuyển phải đẩy tốc độ lên cao, sử dụng đội hình mạnh nhất và tiêu hao thể lực chỉ để phục vụ nhu cầu “rửa mặt” sau trận thua Thái Lan.

Điều Việt Nam cần lúc này không phải là một trận thắng để giải tỏa cảm xúc. Điều Việt Nam cần là giữ được lực lượng tốt nhất cho trận đấu quan trọng tiếp theo.

Malaysia mới là trận đấu Việt Nam phải dồn sức

Đối thủ phía trước mới thực sự đáng để Việt Nam tính toán. Malaysia là đội bóng có rất nhiều duyên nợ với Việt Nam trong thời gian qua. Sau khi bị xử thua 0-3 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ, Malaysia luôn khát khao đòi món nợ ấy. Nhưng họ đã thất bại trong cả hai lần tái đấu.

Malaysia thua Việt Nam 1-3 ở lượt về vòng loại Asian Cup hồi tháng 3 và tiếp tục thất bại trong lần gặp nhau tại vòng bảng ASEAN Cup hồi tháng 8. Thế nhưng Malaysia của giải đấu lần này không còn là đội bóng cũ.

Việc bổ sung thêm nhiều cầu thủ nhập tịch đã giúp Malaysia nâng đáng kể chất lượng đội hình. Họ có sức mạnh, tốc độ và chiều sâu tốt hơn. Điều đó được chứng tỏ qua việc Malaysia thắng Bangladesh 3-0, hòa chủ nhà Indonesia 0-0 và vừa thắng Singapore 6-0. Đó mới là đối thủ mà Việt Nam cần dồn sức.

Nếu muốn chứng minh trận thua Thái Lan chỉ là một cú sảy chân, Việt Nam không cần thắng Pakistan 7-0 hay 8-0. Cách thuyết phục nhất là bước vào cuộc đối đầu Malaysia với một đội hình sung sức, một lối chơi rõ ràng và một tinh thần đủ mạnh để đánh bại đối thủ đang rất muốn đòi nợ.

Nếu Việt Nam đánh bại Malaysia, trận thua Thái Lan có thể được nhìn nhận như một cú vấp trong hành trình. Nhưng nếu tiếp tục thất bại trước Malaysia, mọi lời giải thích sẽ trở nên vô nghĩa. Đúng vậy, nếu để thua Malaysia sau khi đã thua Thái Lan thì chẳng còn gì để nói nữa. Khi đó chẳng ai nhớ Việt Nam từng thắng đậm Pakistan.