Vietravel Airlines mở 2 đường bay mới từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Hải Phòng

Vietravel Airlines mở rộng mạng bay nội địa, chuẩn bị cao điểm cuối năm. (Ảnh minh họa)

Vietravel Airlines vừa đưa vào khai thác hai đường bay TP.HCM - Thanh Hóa và TP.HCM - Hải Phòng, trong kế hoạch mở rộng mạng bay nội địa và chuẩn bị năng lực khai thác giai đoạn cuối năm 2026.

Theo đó, chuyến bay VU1120 khởi hành từ TP.HCM với gần 180 hành khách đã hạ cánh tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa). Cùng ngày, chuyến bay VU1102 từ TP.HCM đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) với hơn 160 hành khách.

Theo Vietravel Airlines, việc đưa hai đường bay mới vào khai thác nằm trong kế hoạch mở rộng mạng đường bay nội địa, hướng tới các thị trường có nhu cầu đi lại, công tác và du lịch lớn. Thanh Hóa và Hải Phòng được hãng xác định là những thị trường có nhu cầu vận chuyển hành khách đáng kể trên trục kết nối với TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Hai tuyến bay mới được đưa vào khai thác trong bối cảnh hãng chuẩn bị cho nhu cầu đi lại tăng vào giai đoạn cao điểm du lịch, thăm thân cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán. Đại diện Vietravel Airlines cho biết Thanh Hóa và Hải Phòng đã được hãng nghiên cứu trong quá trình tối ưu mạng đường bay nội địa.

Việc khai thác hai tuyến mới cũng gắn với kế hoạch chuẩn bị tàu bay, nhân sự và hạ tầng phục vụ nhu cầu vận chuyển tăng cao vào cuối năm. Hãng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay trong thời gian tới, đồng thời tăng khai thác các đường bay nội địa hiện có.

Bên cạnh thị trường nội địa, Vietravel Airlines đang mở rộng mạng bay quốc tế. Hãng đã mở bán vé đường bay Hà Nội - Thâm Quyến từ ngày 1/10/2026 và dự kiến khai thác thương mại tuyến này từ ngày 26/11/2026.

Đường bay Hà Nội - Thâm Quyến được kỳ vọng bổ sung kết nối hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch giữa hai thị trường.