Hà Nội: CSGT dùng xe đặc chủng tuần tra xuyên đêm, hàng loạt 'quái xế' bị tạm giữ xe

Từ 21h30 ngày 2/10 cho đến rạng sáng 3/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) huy động hàng chục cảnh sát sử dụng xe đặc chủng và nhiều trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Sau khi họp bàn kế hoạch, CSGT chia làm nhiều tổ công tác sử dụng xe mô tô đặc chủng đồng loạt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô… thuộc địa bàn các phường Cầu Giấy, Xuân Phương, Từ Liêm.

Mỗi tổ công tác liên tục bám tuyến, tập trung kiểm tra những trường hợp thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Những "quái xế" điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, tự ý thay đổi đặc tính của xe... cũng được cảnh sát tập trung phát hiện, xử lý.

Thượng tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội CSGT số 6) cho biết, kế hoạch đột xuất này nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông nhất là trong những ngày cuối tuần. Trước đó, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Quá trình tuần tra, lực lượng CSGT tập trung kiểm soát các phương tiện do thanh thiếu niên điều khiển, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm như chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định. Trong ảnh là ba thiếu nữ ngồi trên xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm bị xử lý.

Cảnh sát còn phát hiện chiếc xe máy gắn biển số nghi bị làm giả (chiếc xe trong ảnh) và đưa về trụ sở công an để tổ chức xác minh làm rõ nguồn gốc của phương tiện.

Từ 21h30 đến rạng sáng hôm sau, tổ công tác đã phát hiện, xử lý 24 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 15 người không đội mũ bảo hiểm; 5 trường hợp chở quá số người quy định; hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn; một xe máy có dấu hiệu sử dụng biển số giả và một quái xế độ pô.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, nhất là đối với thanh thiếu niên đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển mô tô, xe gắn máy vào ban đêm.

Có trường hợp điều khiển xe máy nhưng sử dụng khẩu trang để che thông tin trên biển số nhằm né camera phạt nguội. Theo Nghị định 168/2024, hành vi này sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ điểm trên giấy phép lái xe.

Các trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Cũng trong đêm 2/10, CSGT còn tiến hành test thử phản ứng với chất ma túy đối với những trường hợp khả nghi. Qua kiểm tra nhiều người điều khiển xe, lực lượng chức năng không phát hiện ai dương tính với ma túy.

Kết thúc ca tuần tra xuyên đêm, Đội CSGT số 6 đã tạm giữ hơn 10 phương tiện mô tô, xe gắn máy để tiếp tục xử lý người điều khiển vi phạm theo quy định.