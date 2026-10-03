Quảng Trị: Phối hợp nguồn lực, tạo hiệu quả cộng hưởng

Cửa khẩu quốc tế La Lay, Quảng Trị. (Ảnh: HOÀNG AN)

Mới đây, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Trung ương khi nhấn mạnh: Mỗi văn kiện có mục tiêu, nhiệm vụ, công cụ riêng; nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung, phối hợp nguồn lực, kết nối dữ liệu, thống nhất kiểm tra, giám sát. Làm tốt một nhiệm vụ có thể đồng thời góp phần thực hiện nhiều văn kiện, tạo hiệu quả cộng hưởng, khắc phục chồng chéo, phân tán nguồn lực.

Quán triệt định hướng của Trung ương và quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng trên cả nước đang tích cực rà soát, điều phối nguồn lực dùng chung nhằm tạo hiệu quả cộng hưởng, góp phần thực hiện hiệu quả đồng thời mục tiêu của nhiều văn kiện.

Hướng đến xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch, trung tâm du lịch và dịch vụ mới của khu vực miền trung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là phát huy vị trí kết nối trục đông-tây, không gian biển, đảo, biên giới, cửa khẩu và năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế rừng cùng hoạt động du lịch nhằm mở rộng liên kết và tạo động lực tăng trưởng mới.

Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xác định: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới đòi hỏi các sở, ngành, đơn vị, cấp ủy địa phương vượt qua tư duy cục bộ địa giới hành chính, chủ động liên kết chuỗi giá trị và hội tụ nguồn lực.

Đây cũng là vấn đề mà Quảng Trị phải trực tiếp giải quyết trong quá trình mở rộng không gian phát triển, tổ chức lại các nguồn lực và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025- 2030. Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn: Mỗi văn kiện của Trung ương đề cập một lĩnh vực, một yêu cầu cụ thể, nhưng đặt trong tổng thể, các nghị quyết, chỉ thị có mối liên hệ chặt chẽ, cùng định hướng yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo và phương thức tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu; củng cố nền tảng tư tưởng; tổ chức lại không gian phát triển; khơi thông, kết nối và phát huy các nguồn lực mới.

Quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến trong phát triển của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Các chương trình, kế hoạch được xây dựng thành chỉnh thể thống nhất, bảo đảm sự gắn kết giữa xây dựng đảng với phát triển kinh tế-xã hội; giữa công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ với đổi mới phương thức lãnh đạo; tổ chức không gian phát triển với huy động, phát huy các nguồn lực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm đề xuất: Chương trình hành động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải bám sát thực tiễn, tích hợp các nhiệm vụ có chung mục tiêu để tránh dàn trải, phân tán nguồn lực; quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”.

Đây là nền tảng để tỉnh tổ chức kết nối và cộng hưởng mạnh mẽ nguồn lực trên cơ sở gắn kết chặt chẽ hệ thống cảng biển, các khu kinh tế Hòn La và Đông Nam Quảng Trị, cảng hàng không, hạ tầng đường bộ và đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam trong tương lai. Quảng Trị cũng hướng đến việc phát huy vị thế là cửa ngõ hướng biển ngắn nhất, tăng cường kết nối cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay, Cha Lo với các địa phương của Lào, Thái Lan. Từ đây, biến tiềm năng địa kinh tế thành năng lực logistics, thương mại và công nghiệp chế biến xuyên biên giới. Cùng đó, tỉnh quyết tâm khai thác tối đa tiềm năng năng lượng tái tạo theo định hướng quy hoạch phân bổ của vùng Bắc Trung Bộ.

Tỉnh cũng xác định việc tổ chức lại không gian phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW là động lực thúc đẩy liên kết giữa các địa phương để hình thành các trục di sản, văn hóa, du lịch liên vùng, xây dựng các trung tâm hội chợ, triển lãm và không gian văn hóa cấp vùng gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng mới theo yêu cầu của Nghị quyết số 26-NQ/TW. Nhiều phường, xã tại Quảng Trị đang nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng nâng cao chất lượng, trải nghiệm văn hóa và gia tăng giá trị, tận dụng những ưu thế mang lại từ không gian phát triển mới, để du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và một động lực tăng trưởng của tỉnh.