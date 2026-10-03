Tăng cường phối hợp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn công tác cảnh vệ trên địa bàn Đà Nẵng

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP Đà Nẵng.Hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn

Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và du lịch của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ, thành phố thường xuyên đăng cai tổ chức nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại quan trọng của quốc gia và quốc tế; là điểm đến của nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế. Trên địa bàn hiện có nhiều cơ quan Trung ương, cơ quan lãnh sự nước ngoài, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động; lượng người nước ngoài đến đầu tư, làm việc, học tập, du lịch ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ, các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện quan trọng luôn đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh vệ và Công an địa phương nói riêng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Minh Nguyên- Phó Giám đốc Công an TP trao Bằng khen cho 4 tập thể.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 891 giữa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP Đà Nẵng, trong 5 năm qua, hai đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường hiệp đồng chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, xây dựng phương án và tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo hai đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo, quán triệt đầy đủ các nội dung của quy chế; duy trì cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng; kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu nghiệp vụ phục vụ công tác bảo vệ an ninh, an toàn các đối tượng cảnh vệ. Nhiều kế hoạch, phương án bảo vệ được xây dựng công phu, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời điểm, từng sự kiện cụ thể.

Hai đơn vị ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ giai đoạn 2026-2031.

Từ năm 2020 đến nay, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng và triển khai hàng trăm kế hoạch, phương án bảo vệ; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hơn 800 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương. Trong đó có nhiều đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Đặc biệt, hai đơn vị đã phối hợp bảo vệ an toàn hơn 31 lượt đoàn nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các quốc gia đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng; bảo đảm an ninh, an toàn cho hàng trăm hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tất cả các nhiệm vụ đều được triển khai chặt chẽ, khoa học, không để xảy ra bị động, bất ngờ hay các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ.

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh công tác bảo vệ trực tiếp, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP Đà Nẵng còn duy trì hiệu quả công tác phối hợp trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức luyện tập các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; hỗ trợ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần nâng cao năng lực chiến đấu, khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Quy chế phối hợp số 891; phân tích những thuận lợi, khó khăn, thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Nâng tầm phối hợp, đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Minh Nguyên đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP đã đạt được trong quá trình triển khai quy chế phối hợp. Đồng chí nhấn mạnh, qua thực tiễn công tác, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ, khoa học; trách nhiệm của từng lực lượng được xác định rõ ràng; công tác trao đổi thông tin, hiệp đồng tổ chức lực lượng và xử lý các tình huống phát sinh có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cảnh vệ, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố an toàn, bình yên, đáng sống đối với nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đại tá Trần Minh Nguyên yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2031 để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; xác định rõ nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của từng lực lượng. Đồng thời chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác cảnh vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh khẳng định, với vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của Đà Nẵng trong phát triển kinh tế\- xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ cảnh vệ trên địa bàn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và trách nhiệm cao hơn nữa giữa các lực lượng. Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đề nghị chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cảnh vệ; thực hiện nghiêm Luật Cảnh vệ và các quy định, quy trình công tác của Bộ Công an. Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược; kịp thời tham mưu xử lý các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ; tăng cường hiệp đồng giữa các đơn vị trong và ngoài lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP Đà Nẵng đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ giai đoạn 2026-2031. Nội dung ký kết tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; phối hợp xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ; đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập; nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nhiệm vụ cảnh vệ.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp và triển khai nhiệm vụ cảnh vệ trên địa bàn thành phố. Cùng đó, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng trao Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu vì những đóng góp tích cực trong công tác phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn các đối tượng cảnh vệ và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Việc ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2031 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP Đà Nẵng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, xây dựng thế trận bảo vệ vững chắc, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các đối tượng cảnh vệ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển của thành phố trong thời kỳ mới.