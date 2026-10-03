Mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Cyfendo, Inc. trao biên bản ghi nhớ hợp tác tại tọa đàm “Da Nang - Silicon Valley Innovation & Expert Network". Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ

Thúc đẩy hợp tác công nghệ cao

Từ ngày 18 đến 25/9, đoàn công tác của thành phố do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ; trong đó, điểm nhấn là thành phố phối hợp các đơn vị tổ chức thành công 2 tọa đàm về xúc tiến đầu tư là “Hợp tác tương lai Đà Nẵng - Hàn Quốc 2026” tại thành phố Seoul và “Da Nang - Silicon Valley Innovation & Expert Network: Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia tại Silicon Valley nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược” tại thành phố Santa Clara, California (Hoa Kỳ).

Hai sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và các quỹ đầu tư quốc tế tham dự.

Tại tọa đàm ở Seoul, Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng phát triển, 5 không gian hợp tác chiến lược cùng các chính sách ưu đãi vượt trội về thuế, hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, thành phố đề xuất hợp tác trọng tâm với các đối tác Hàn Quốc nhằm hình thành cụm doanh nghiệp công nghệ cao, phát triển chuỗi vi mạch bán dẫn, AI và xây dựng “Cầu nối đổi mới sáng tạo Hàn Quốc - Đà Nẵng”.

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng - DSAC (Sở Khoa học và Công nghệ) ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác quan trọng về bán dẫn, AI và đào tạo nhân lực với các tổ chức, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại Silicon Valley, các chuyên gia quốc tế đánh giá cao định hướng của thành phố, đồng thời trao đổi nhiều giải pháp thiết thực trong việc đào tạo nhân lực, xây dựng hạ tầng dữ liệu, phát triển ứng dụng AI và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tại đây, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ) ký kết hợp tác với các đối tác uy tín như Cyfendo, Janus Capital, TBH Global và Patrick Long Family Office.

Các thỏa thuận hướng đến thúc đẩy mạng lưới kết nối giữa Đà Nẵng với Silicon Valley, tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư, chuyên gia, công nghệ và thị trường quốc tế cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.

Cũng trong tháng 9, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố có chuyến làm việc tại Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp.

Điểm nhấn nổi bật là Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Universal Materials Incubator (UMI), quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu về vật liệu và hóa chất tại thành phố Kawasaki.

Bản ghi nhớ tập trung hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các loại vật liệu mới, vật liệu xanh, bền vững, đồng thời kết nối đầu tư và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp hai bên.

Cạnh đó, đoàn làm việc với các đơn vị uy tín trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như Tech Hub Yokohama, Engineer Cafe, ngân hàng SMBC, Tập đoàn SoftBank, Strike Co., Ltd. và Quỹ đầu tư Daiwa Corporate Investment…

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Công ty Universal Materials Incubator (Nhật Bản) trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ

Tiếp tục xúc tiến trọng điểm

Theo Sở Ngoại vụ, việc ký kết các thỏa thuận hợp tác Đà Nẵng và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Hàn Quốc ngày càng được mở rộng.

Trong năm 2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã triển khai ký kết lại các thỏa thuận hợp tác hữu nghị với thành phố Yongin, thành phố Osan và thành phố Gwangyang trên cơ sở các thỏa thuận đã được ký kết trước đây với UBND tỉnh Quảng Nam (cũ); đồng thời ký bản ghi nhớ thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác với thành phố Daegu và ký mới thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với quận Hamyang, tỉnh Gyeongsangnam.

Đến nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 9 địa phương của Hàn Quốc có các thỏa thuận, bản ghi nhớ còn hiệu lực, gồm thành phố Changwon, thành phố Daegu, thành phố Osan, thành phố Yongin, thành phố Seoul, thành phố Gwangyang, tỉnh tự trị đặc biệt Jeju, thành phố Pyeongtaek và quận Hamyang.

Hiện Đà Nẵng có 314 dự án với tổng vốn gần 1,66 tỷ USD đến từ các doanh nghiệp Hàn Quốc và Hàn Quốc cũng là thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 1,4 triệu lượt khách Hàn Quốc, với tần suất đường bay giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc khoảng 140 chuyến/tuần.

Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, Hoa Kỳ là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Đà Nẵng.

Thông qua sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ và các chương trình xúc tiến đầu tư, Đà Nẵng đã thiết lập kết nối vững chắc với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Synopsys, Marvell, NVIDIA, Qualcomm...

Hiện thành phố có khoảng 10 doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn, trong đó Tập đoàn Marvell là đối tác chiến lược quan trọng.

Có thể thấy, dư địa và tiềm năng hợp tác giữa hai bên rất lớn.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thành phố tập trung nhóm giải pháp trọng tâm thúc đẩy khoa học và công nghệ: hạ tầng, chính sách đặc thù, kết nối nguồn vốn và tinh thần đồng hành với nhà đầu tư.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ động phối hợp với các đối tác và đơn vị liên quan để triển khai các nhóm giải pháp.

Cụ thể: tiếp tục hoàn thiện Không gian đổi mới sáng tạo, hạ tầng dữ liệu và thu hút dòng vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup; đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI, vi mạch bán dẫn và vật liệu mới…

Mục tiêu xuyên suốt là từng bước đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có uy tín trong khu vực.