TP.HCM có nơi mưa to chiều tối 3/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 3/10, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-34 độ C.

Mấy ngày qua, TP.HCM có mưa vào giờ tan tầm. Ảnh: Duy Hiệu.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin, từ 19h ngày 2/10 đến 19h ngày 3/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa tập trung chủ yếu chiều và tối. Tổng lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 70 mm.

Đài dự báo đợt mưa này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 60 mm/24h.

Thời tiết khu vực TP.HCM trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp tiếp tục bị nén, đẩy dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên sau là áp cao lục địa được tăng cường mạnh.

Khoảng ngày 5-6/10, hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu, từ 6-7/10 hoạt động mạnh dần. Gió yếu duy trì trên các vùng biển Nam Bộ.

Người dân đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ gây ngập vùng kém khả năng tiêu thoát nước trong đô thị, ngập lụt hoặc sạt lở khu vực ven sông và vùng trũng, thấp.