Miền Bắc còn nắng nóng mạnh 2 ngày, sau đó tiếp chuỗi ngày mưa dông?

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, hôm nay Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng mạnh.

Nắng nóng xảy ra ở các phường: Hoàn Kiếm, Hòa Bình, Chí Linh, Thục Phán, Việt Trì, Điện Biên Phủ, Lào Cai với mức nhiệt 35-36 độ.

Dự báo khoảng từ đêm ngày 4/10 đến ngày 5/10 thì thời tiết Bắc Bộ mới biến chuyển khi không khí lạnh tràn về. Khối không khí lạnh này sẽ đẩy rãnh thấp gây mưa dông và giảm nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm tại khu vực Hà Nội là 21-24 độ, trời se lạnh. Nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội giảm xuống còn 27 độ vào ngày 5/10.

Tại Trung Bộ, nắng ráo hầu khắp toàn miền. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở phường Cẩm Thành, phường Tuy Hòa với mức nhiệt 35 độ. Các nơi khác phổ biến 32-34 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ chiều nay vẫn có mưa dông, khả năng mưa giảm về diện nhưng vẫn cần đề phòng mưa to xảy ra ở Tây Ninh, Đồng Nai và Vĩnh Long.

Còn từ sáng đến trưa thời tiết khu vực Nam Bộ trời nắng mạnh, nhiệt độ các phường phổ biến trong khoảng 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội còn nắng mạnh trước khi đón không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 03/10 đến ngày 04/10

- Khu vực Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 03/10 trời nắng, có nơi nắng nóng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 04/10 đến ngày 11/10

- Bắc Bộ: Từ đêm 04/10 đến sáng 05/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 06/10 đêm không mưa, ngày nắng. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Từ khoảng đêm 04-06/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc ngày 06/10 mưa giảm. Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh.

- Từ khoảng đêm 06-12/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

- Cao nguyên Trung Bộ: Từ ngày 07/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ ngày 05/10 cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 07/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.