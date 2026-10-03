Giữ lại 10 tấm vé số bán ế, người đàn ông trúng hơn 46 tỷ đồng

Một người bán vé số ở tỉnh Yasothon đã trúng 60 triệu baht (hơn 46 tỷ đồng) sau khi giữ lại 10 vé số chưa bán hết, đều là vé trúng giải nhất trong kỳ quay số ngày 1/10. Tất cả các vé đều mang số trúng thưởng 402701, mang về cho ông ta 6 triệu baht mỗi vé.

Người bán vé số 34 tuổi đã gây chú ý trên khắp các hãng thông tấn Thái Lan vào ngày 1/10 sau khi trúng giải nhất với cả 10 vé. Mỗi vé trúng giải nhất trị giá 6 triệu baht, trong khi một bộ 10 vé có cùng dãy số trúng thưởng sẽ nhận được tổng cộng 60 triệu baht.

ThaiRath đưa tin, người bán vé số sống ở huyện Wang Saphung, tỉnh Loei, đã đến Yasothon để bán vé số. Ông không muốn tiết lộ tên mình với giới truyền thông.

10 tấm vé số trúng giải nhất. Ảnh: Thairath

Người bán vé số tiết lộ, do không ai mua bộ 10 vé đó nên ông quyết định giữ chúng lại. Sau khi phát hiện ra những tấm vé này trúng giải nhất, ông đã đến Sở Cảnh sát Mueang Yasothon để ghi lại thông tin vào sổ nhật ký hàng ngày của cảnh sát nhằm làm bằng chứng sở hữu và giúp ngăn ngừa các tranh chấp.

Việc trình báo vé số với cảnh sát là một bước có thể giúp xác định quyền sở hữu trước khi nhận giải. Đơn vị xổ số thường trả tiền cho người xuất trình vé trúng thưởng hợp lệ, trong khi việc ghi tên lên mặt sau có thể cung cấp thêm bằng chứng về quyền sở hữu nếu vé bị mất.

Người trúng giải có thể nhận giải thưởng tại Văn phòng Xổ số Chính phủ ở Nonthaburi hoặc thông qua đại lý được ủy quyền. Thời hạn nhận giải kết thúc sau 2 năm kể từ ngày quay số.

Mức khấu trừ 0,5% được áp dụng cho tiền thưởng xổ số, tương đương khoảng 1 baht cho mỗi 200 baht trúng thưởng. Dựa trên mức khấu trừ này, người trúng giải sẽ phải trả khoảng 300.000 baht tiền thuế, còn lại khoảng 59,7 triệu baht.

Trong khi đó, Ngân hàng Krungthai thông báo vào ngày 1/10 rằng 31 vé số điện tử mua qua ứng dụng Paotang đã trúng giải nhất trong cùng một kỳ quay số, với tổng giải thưởng lên tới 186 triệu baht.

Ngân hàng cũng thông báo rằng số lượng vé số trúng giải nhất nhiều nhất mà một người sở hữu là 7 vé, mang về cho người thắng cuộc 42 triệu baht.