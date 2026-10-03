Khơi thông mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh

Tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày đầu tháng 10, Công ty CP Trường Sơn 185 - một trong những nhà thầu đảm nhận thi công dự án đường Hàm Nghi kéo dài, đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công đồng loạt nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật (hệ thống mương, cống thoát nước, lát vỉa hè) của công trình.

Không khí làm việc trên công trường dự án đường Hàm Nghi kéo dài đang rất khẩn trương.

Theo kỹ sư Nguyễn Đắc Thắng - Chỉ huy trưởng công trường (Công ty CP Trường Sơn 185), đơn vị đã hoàn thành việc thảm bê tông nhựa lớp 1 của dự án. Trong thời gian chờ thảm lớp 2, công ty chủ động thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Thời gian qua, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, các “nút thắt” về mặt bằng đã dần được tháo gỡ, góp phần thuận lợi thi công dự án. Đặc biệt, vào ngày 1/10, nhà thầu đã nhận bàn giao mặt bằng của hộ dân bị vướng cuối cùng tại khu vực nút giao dự án với tuyến tránh quốc lộ 1. Như vậy, toàn bộ mặt bằng hiện đã được bàn giao.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3 km với điểm đầu khớp nối tuyến tránh quốc lộ 1 qua phường Hà Huy Tập, điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân, tổng mức đầu tư gần 631 tỷ đồng, được triển khai thi công vào cuối năm 2022 với tiến độ theo hợp đồng là 24 tháng. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng nên phải gia hạn tiến độ hoàn thành đến cuối năm 2026.

Trước chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tới nay, mặt bằng dự án đã được khơi thông. Chủ đầu tư - Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh, đã chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc tập trung thi công. Tới nay, dự án đã thi công đạt gần 80% giá trị hợp đồng và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.

Tương tự, tại dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông có chiều dài 6,6km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, không khí thi công cũng đang rất khẩn trương. Liên danh nhà thầu đang tổ chức 11 mũi thi công đồng thời các hạng mục: thảm bê tông nhựa mặt bằng, xử lý nền đất yếu, thi công cấp phối đá dăm, lắp đặt cống ngang đường và rãnh thoát nước dọc cũng như đúc cấu kiện bê tông.

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông cũng từng có các vướng mắc về mặt bằng. Tuy nhiên, tới nay, toàn bộ mặt bằng dự án đã được “khơi thông”, góp phần cho quá trình thi công được thuận lợi.

Tới đầu tháng 10, dự án giao thông trọng điểm này đã thi công đạt 50% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Riêng hạng mục cầu Rào Cái đã hoàn thành 7/7 trụ, 1 mố cầu, đúc 72/72 dầm và lao lắp, đổ bản mặt cầu 5/8 nhịp.

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Nhân lực, máy móc được nhà thầu huy động tối đa để tập trung thi công.

Mặc dù quá trình thi công gặp không ít thách thức do địa chất phức tạp, biến động giá nguyên, vật liệu, nhưng với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, các kỹ sư, công nhân vẫn kiên trì bám trụ công trường.

Trên công trường dự án đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ) có chiều dài 15,775 km, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, công tác tổ chức thi công đang được triển khai một cách khoa học và bài bản. Các đơn vị nhà thầu tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, huy động máy móc, nhân lực, chia “3 ca, 4 kíp”, để tăng tốc các hạng mục nền đường, cầu cống.

Trên cơ sở mặt bằng được bàn giao, chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn bố trí, đảm bảo theo hợp đồng đã được ký kết.

Không chỉ có các dự án giao thông, không khí thi công cấp tập và khẩn trương cũng đang hiện hữu trên Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh - công trình điểm nhấn về văn hóa - xã hội của tỉnh.

Dự án có tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng tới nay đã hoàn thành khoảng 30% khối lượng hợp đồng. Hiện, nhà thầu đang tập trung lắp dựng ván khuôn, cốt thép sàn, chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 4. Số lượng nhân công thi công trung bình khoảng 60-70 người.

Để đảm bảo tiến độ công trình, nhà thầu còn tổ chức các mũi thi công vào cả ban đêm.

Tiến độ Dự án đầu tư xây dựng bảo tàng Hà Tĩnh cơ bản đáp ứng hợp đồng.

Sự chuyển biến mạnh mẽ trên các công trường trọng điểm, xuất phát từ việc chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã liên tục có các cuộc kiểm tra thực địa, làm việc trực tiếp tại công trường để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Chính sự đồng hành sát cánh, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp lãnh đạo đã tạo niềm tin vững chắc, tinh thần lớn cho các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung thi công. Bên cạnh đó, công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng cũng được triển khai bài bản, thấu tình đạt lý, giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của dự án đối với sự phát triển chung của quê hương, từ đó tự nguyện bàn giao đất đai, nhà cửa để công trình được triển khai đúng tiến độ.