Chủ động tạo lập môi trường thúc đẩy học tập suốt đời

Ngành giáo dục Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng sau đợt sắp xếp mạng lưới trường học. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Trong bài viết “Học tập suốt đời”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, học tập suốt đời là chìa khóa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, là con đường duy nhất, hướng đi tất yếu của mọi quốc gia bảo đảm sự phát triển thịnh vượng, bền vững; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức học tập suốt đời là nhiệm vụ cách mạng, với thái độ nghiêm túc và ý thức tự giác cao. Tinh thần đó được thể hiện nhất quán trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bước vào kỷ nguyên mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm biến đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội, học tập suốt đời càng trở nên cấp thiết. Đối với cán bộ, đảng viên, học tập không chỉ tiếp thu tri thức mà còn là quá trình tự học, tự cập nhật kiến thức, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực thực tiễn. Trong tiến trình ấy, cấp ủy, tổ chức đảng giữ vai trò quyết định trong việc định hướng, tạo lập môi trường, cơ chế và động lực để việc học tập trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong xã hội.

Thực tiễn của Hà Tĩnh cho thấy, nơi nào cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu thực hiện, nơi đó việc học tập suốt đời được triển khai thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản, cụ thể hóa các chủ trương về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học; Kế hoạch số 73- KH/TU thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung cùng Chương trình hành động số 03-CTr/TU triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Từ định hướng đó, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Hà Tĩnh đưa học tập trở thành một nội dung gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, đạo đức cách mạng và công tác cán bộ. 100% số chi bộ, đảng bộ cơ sở duy trì sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, như “Tự soi, tự sửa”, “Đảng ta thật là vĩ đại”, “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Tinh thần học tập suốt đời được mở rộng ra cộng đồng, gắn với phong trào “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”, “Bình dân học vụ số”, “Học tập số”. 100% số xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng, hơn 170 mô hình “Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ”. Tỷ lệ “Gia đình học tập” hằng năm đạt hơn 90%, “Dòng họ học tập” đạt hơn 80%, “Cộng đồng học tập” đạt hơn 95% và “Đơn vị học tập” đạt 95%.

Cùng với đó, xã hội hóa nguồn lực cho học tập đạt kết quả đáng ghi nhận, quỹ khuyến học các cấp huy động hơn 430 tỷ đồng. Thông qua các nguồn quỹ, nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp thêm động lực trên con đường học tập; riêng Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học đại học đã hỗ trợ được 316 sinh viên.

Cùng với xây dựng môi trường học tập trong xã hội, các cấp ủy, tổ chức đảng tại Hà Tĩnh gắn học tập với nâng cao năng lực thực thi công vụ, nhất là trong chuyển đổi số, giải phóng mặt bằng, xử lý điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực. Việc học tập góp phần tạo ra những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế-xã hội, đưa tỉnh vào nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về giải phóng mặt bằng, nhóm 15 địa phương dẫn đầu về chính quyền số. Đáng chú ý, trong sáu tháng đầu năm, Hà Tĩnh dẫn đầu 34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP, đạt 12,79%.

Thực tiễn khẳng định, ở đâu có đội ngũ cán bộ thường xuyên học tập, đổi mới tư duy và dám chịu trách nhiệm, ở đó tạo được đột phá trong phát triển. Hải Phòng là minh chứng tiêu biểu khi nhiều năm liên tục đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và nằm trong nhóm dẫn đầu về cải cách hành chính, chuyển đổi số; đồng thời dẫn đầu khối thành phố trực thuộc Trung ương về tốc độ tăng trưởng trong sáu tháng đầu năm, đạt 11,33%. Kết quả đó có được trước hết từ sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, tổ chức đảng và việc tạo lập môi trường học tập, định hướng đúng đắn cho cán bộ, đảng viên cùng với tinh thần học hỏi, tư duy đổi mới giải quyết các vấn đề thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp.

Học tập suốt đời thật sự trở thành một động lực phát triển, khẳng định hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và năng lực phục vụ Nhân dân. Đây chính là nền tảng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.