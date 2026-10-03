[Video] Hơn 30,6 triệu lượt hành khách sử dụng xe buýt miễn phí sau 3 tháng

Riêng ngày 1/10, thời điểm bắt đầu giai đoạn 2 của chương trình với yêu cầu tăng cường xác thực lượt đi của hành khách, 134 tuyến xe buýt đã thực hiện 17.209 chuyến, vận chuyển 448.250 lượt hành khách, bình quân khoảng 26 hành khách/chuyến.

Trước đó, ngày 25/9 ghi nhận sản lượng 475.696 lượt hành khách, cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai. Sản lượng ngày 1/10 cũng tăng khoảng 42% so với cùng kỳ ngày 30/9/2025.