Điểm tựa cho tàu thuyền trong mùa mưa bão

Tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn.

Tại khu neo đậu tránh trú bão Lạch Hới, phường Sầm Sơn, công tác kiểm tra, bảo đảm các điều kiện hạ tầng phục vụ tàu cá tránh trú được thực hiện thường xuyên, nhất là trước mùa mưa bão. Đơn vị tập trung rà soát vùng nước neo đậu, hệ thống ụ neo, phao neo, thông tin liên lạc, loa truyền thanh; đồng thời kiểm tra những vị trí có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý.

Theo ông Lê Văn Hân, Phó Cảng trưởng Cảng cá Lạch Hới, cho biết: Cùng với chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương án phòng, chống thiên tai, đơn vị đặc biệt chú trọng duy trì hạ tầng khu neo đậu trong trạng thái sẵn sàng. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới, thông tin thời tiết được cập nhật liên tục để kịp thời hướng dẫn tàu thuyền vào khu neo đậu, bố trí vị trí neo buộc phù hợp với điều kiện thực tế.

Sự chuẩn bị này giúp ngư dân chủ động hơn khi đưa tàu vào tránh trú. Ông Lê Văn Linh, chủ tàu TH91353TS, phường Sầm Sơn cho biết, khi có thông tin về mưa bão, chủ tàu được chính quyền địa phương, ban quản lý cảng và lực lượng biên phòng thông báo để đưa phương tiện vào khu neo đậu. Tại đây, tàu được hướng dẫn vị trí, hỗ trợ giằng, chống, buộc dây nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn, hư hại tài sản.

Hiện các âu neo đậu tránh trú bão Lạch Hới, Lạch Bạng và Lạch Trường có tổng sức chứa khoảng 1.764 tàu cá. Trong đó, âu neo đậu Lạch Bạng có độ sâu vùng nước khoảng -4,5m, sức chứa 800 tàu, được phân thành các khu vực dành cho tàu có công suất khác nhau, từ tàu đến 100CV đến tàu trên 250CV và đến 400CV. Âu neo đậu Lạch Trường có độ sâu vùng nước khoảng -4,5m, sức chứa 264 tàu, dành cho tàu cá có tổng công suất đến 400CV. Riêng âu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Lạch Hới có độ sâu khoảng -4,5m, sức chứa 700 tàu, tiếp nhận tàu cá trong và ngoài tỉnh có công suất đến 600CV.

Cùng với các âu neo đậu, hệ thống cảng cá được duy trì, bảo đảm điều kiện tiếp nhận và hỗ trợ tàu thuyền. Cảng cá Hải Bình thuộc khu vực Lạch Bạng có cầu cảng dài 400m, độ sâu vùng nước khoảng -4,5m, có khả năng tiếp nhận khoảng 400 tàu, trong đó có tàu công suất đến 600CV. Cảng cá Hòa Lộc có cầu cảng dài 270m, gồm khu vực dành cho tàu 400CV và tàu đến 235CV, có khả năng tiếp nhận từ 200 đến 300 tàu. Tại Cảng cá Lạch Hới, hệ thống cầu tàu gồm: cầu dài 74m dành cho tàu công suất từ 400 đến 600CV; cầu tàu chữ U dài tổng cộng 78m và cầu tàu dài 110m dành cho tàu đến 235CV. Các hạng mục này phục vụ hoạt động cập cảng, bốc dỡ, cung ứng dịch vụ hậu cần và tổ chức tàu thuyền ra, vào cảng.

Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa, cho biết: Để các khu neo đậu tránh trú bão thực sự trở thành điểm tựa an toàn cho tàu thuyền, công tác chuẩn bị hạ tầng, hậu cần trước mùa mưa bão giữ vai trò quan trọng. Vì vậy, việc kiểm tra vùng nước, luồng lạch, hệ thống phao tiêu báo hiệu, phao neo, điện, thông tin liên lạc và các công trình phụ trợ được duy trì thường xuyên. Những vị trí có nguy cơ mất an toàn được phát hiện, xử lý hoặc xây dựng phương án cảnh báo, khắc phục kịp thời. Trên nền tảng hạ tầng đã được kiểm tra, phương án vận hành cũng được chuẩn bị cụ thể. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới hoặc thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển Thanh Hóa, các đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo, thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân; hướng dẫn phương tiện vào khu neo đậu, sắp xếp vị trí neo buộc phù hợp với hướng gió, dòng chảy và công suất tàu.

Sự chủ động chuẩn bị hạ tầng từ sớm, duy trì các âu neo đậu trong trạng thái sẵn sàng không chỉ giúp nâng cao khả năng tiếp nhận tàu thuyền khi có mưa bão mà còn tạo cơ sở tổ chức neo buộc, quản lý phương tiện an toàn, hạn chế va đập, trôi neo và hư hỏng. Cùng với đó, hệ thống cảng cá bảo đảm điều kiện tiếp nhận, cung ứng dịch vụ và hỗ trợ ngư dân. Qua đó, các khu neo đậu tránh trú bão và cảng cá phát huy đúng chức năng, cùng tạo thành điểm tựa cho ngư dân trong mùa mưa bão.