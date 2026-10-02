Ngồi trước cổng bến xe, người đàn ông bị ô tô bán tải tông trúng, tử vong

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Ngày 2/10, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, xe ô tô bán tải mang BKS: 49A-801.XX do một người đàn ông điều khiển lưu thông qua khu vực Bến xe khách Gia Nghĩa.

Khi đến trước cổng bến xe, ô tô bất ngờ tông trúng một người đàn ông đang ngồi tại đây.

Sau khi bị xe tông trúng, người đàn ông vẫn gượng ngồi dậy. Sau một lúc, tài xế phát hiện sự việc và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân sự việc.