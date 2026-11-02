Cô giáo nhỏ, ước mơ lớn

Ước mơ lớn hơn những giới hạn

Sinh ra trong gia đình khó khăn ở vùng sông nước Cà Mau, Lê Như Băng sớm nhận thấy mình khác biệt so với bạn bè. Từ những năm THCS, chiều cao của em gần như ngừng phát triển, hiện chỉ 1,23 m. Vóc dáng nhỏ bé khiến mọi sinh hoạt, học tập thường ngày trở nên bất tiện.

Như Băng bộc bạch: "Có lúc tôi chạnh lòng, mặc cảm vì ngoại hình không giống bạn bè cùng trang lứa. Nhưng tôi may mắn được gia đình, thầy cô và bạn bè yêu thương, động viên. Nhờ vậy, tôi dần học cách chấp nhận sự khác biệt, hiểu rằng mỗi người đều có giá trị riêng và không cần giống ai mới có thể trưởng thành, thực hiện ước mơ".

Dù dáng người nhỏ bé nhưng cô giáo Như Băng vẫn vượt đường xa đến trường, tận tuỵ truyền đạt kiến thức cho học trò.

Tình yêu thương ấy tiếp thêm động lực để Như Băng nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh. Ngày trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Ðại học Nam Cần Thơ, cô bật khóc vì hạnh phúc. Ðó là thành quả sau nhiều năm kiên trì, đồng thời là sự đáp lại niềm tin của những người luôn bên cạnh mình.

Cô gái nhỏ xem quyết định theo đuổi ngành sư phạm là một trong những lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời. Bởi nếu ngày ấy chùn bước, có lẽ hôm nay sẽ không có cô giáo Như Băng với những chuyến đi xa, những giờ lên lớp và những học trò mong ngóng mỗi ngày.

Tốt nghiệp đại học, Như Băng chọn trở về Cà Mau, tình nguyện nhận nhiệm vụ tại vùng sâu. Cô được phân công dạy tại điểm lẻ Trường Tiểu học 5 (Xã Phan Ngọc Hiển), nay là Trường Tiểu học và THCS Viên An Ðông (Xã Phan Ngọc Hiển), cách nhà ở phường Hoà Thành hơn 100 km.

Cô kiên nhẫn hướng dẫn từng em, giúp học sinh nắm vững kiến thức và tự tin hơn trong học tập.

Ðể bám lớp, cô phải ở nhờ nhà người thân gần trường, thường xuyên vượt qua những cung đường nhỏ hẹp, gồ ghề đến các điểm dạy. Ngày mưa, đường trơn trượt càng khó đi, có điểm trường chưa có cầu qua sông, cô phải nhờ xuồng phụ huynh đưa đón. Dẫu hành trình đến lớp nhiều nhọc nhằn nhưng Như Băng vẫn chọn gắn bó với mong muốn mang tri thức, nhất là tiếng Anh, đến với học trò còn thiếu điều kiện học tập.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, cô không tránh khỏi lo lắng khi phải tự xoay xở với những cung đường xa lạ, qua những đoạn đường trơn trượt và các chuyến đò ngang. Thế nhưng, điều đọng lại trong cô không phải những vất vả mà là tình cảm của phụ huynh, đồng nghiệp và học trò.

Có hôm, vừa đến bờ sông, cô đã thấy phụ huynh chờ sẵn để đưa qua. Ở bờ bên kia, học sinh cũng đứng đợi từ lúc nào. Khi cô vừa lên bờ, những gương mặt nhỏ nhắn vui vẻ đón chờ, rồi cùng cô vào lớp. Khoảnh khắc giản dị ấy tiếp thêm hơi ấm cho người giáo viên xa nhà.

“Những chuyến qua sông đến lớp luôn để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Sự chu đáo của phụ huynh và niềm vui của học trò mỗi khi thấy cô sang đến nơi khiến tôi cảm nhận rõ tình cảm mọi người dành cho tôi. Ðó là động lực để tôi vững lòng với lựa chọn này”, Như Băng chia sẻ.

Mở thêm cơ hội cho học sinh vùng sâu

Do ít có môi trường thực hành ngoài lớp nên nhiều học sinh còn lúng túng khi học ngoại ngữ. Vì vậy, cô thường xuyên đổi mới bài giảng bằng hình ảnh trực quan, trò chơi, hoạt động tương tác và ứng dụng công nghệ. Cách dạy gần gũi, sinh động giúp các em mạnh dạn phát biểu, thực hành giao tiếp, không sợ sai khi phát âm chưa chuẩn.

Cô giáo Như Băng truyền tình yêu tiếng Anh đến học trò vùng sâu.

Như Băng bày tỏ: “Ðiều tôi mong muốn không chỉ là giúp học sinh tiếp thu bài học, mà còn khơi dậy ở các em sự tự tin và tinh thần dám thử sức. Khi một em nhỏ ở vùng sâu không còn e dè, sẵn sàng cất lời tiếng Anh trước bạn bè dù chưa thật hoàn thiện, tôi xem đó là niềm vui và thành công của người giáo viên”.

Ngoài giờ lên lớp, cô còn ghi lại hành trình đến điểm trường, những câu chuyện đời thường và khoảnh khắc bên học trò qua các video đăng tải trên mạng xã hội. Những hình ảnh mộc mạc ấy lan toả tinh thần lạc quan, đồng thời giúp nhiều người biết đến điểm trường, quan tâm, sẻ chia với học sinh khó khăn. Với Băng, mỗi câu chuyện được kể bằng sự chân thành đều có thể kết nối những tấm lòng, mở thêm cơ hội cho trẻ em vùng sâu.

Cô Băng cũng chịu khó lắng nghe tâm tư của phụ huynh để giảng dạy cho con trẻ tốt hơn.

Ở tuổi 24, Như Băng vẫn miệt mài vun đắp ước mơ bằng tình yêu nghề và khát vọng đưa tri thức đến trẻ em vùng sâu. Những cung đường xa, những chuyến qua sông vẫn còn phía trước, nhưng cô gái từng mặc cảm vì vóc dáng nhỏ bé nay đã tự tin vào giá trị bản thân và khả năng của mình.