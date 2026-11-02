Nữ sinh lớp 8 ở Đắk Lắk nhập viện sau khi bị hai học sinh cùng trường đánh

Bài viết trên mạng xã hội Facebook thu hút hằng trăm lượt bình luận. (Ảnh: MXH)

Một số tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh nữ sinh đang điều trị tại bệnh viện, kèm thông tin được cho là học sinh Trường THCS Hồ Tùng Mậu (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) bị đánh. Các bài đăng thu hút hàng trăm lượt bình luận, phần lớn lên án hành vi bạo lực giữa học sinh.

Tối cùng ngày, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Lê Thanh Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Tùng Mậu xác nhận, vừa xảy ra vụ học sinh đánh nhau ngoài khuôn viên trường học, khiến một em phải nhập viện.

Hình ảnh trong bài đăng trên mạng xã hội. (Ảnh: MXH)

Theo ông Dương, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 31/10. Học sinh bị đánh là em C.B.Y., học lớp 8 tại phân hiệu của trường. Hai học sinh đánh em Y. đang học lớp 9 tại điểm trường chính.

Thông tin ban đầu từ nhà trường, hai học sinh lớp 9 hẹn em Y. ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra sự việc. Các học sinh có mâu thuẫn từ trước. Sau đó, em Y. được gia đình đưa đến bệnh viện và hiện vẫn đang điều trị.

Ông Dương cho biết, sáng 1/11, phụ huynh phản ánh vụ việc với nhà trường, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Nhà trường đã làm việc với gia đình em Y., yêu cầu hai học sinh lớp 9 viết tường trình và gửi báo cáo đến UBND xã Ea Wer. Nhà trường dự kiến tiếp tục làm việc với phụ huynh hai học sinh lớp 9 vào sáng 3/11.

Cũng theo ông Dương, 2 trong số 3 học sinh liên quan có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Riêng em Y., bố mất từ năm ngoái, từng được nhà trường tổ chức quyên góp hỗ trợ hơn 20 triệu đồng. Một học sinh lớp 9 hiện sống cùng bà đã lớn tuổi, mẹ ở nước ngoài, bố đi làm xa nên việc phối hợp quản lý, giáo dục em gặp khó khăn.