Nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè, giáo viên có được tính nghỉ thêm?

Trên Cổng TTĐT Chính phủ, bạn đọc M.P. đặt câu hỏi: "Tôi là giáo viên tiểu học từ tháng 2/2015 đến nay. Tôi sinh con vào ngày 7/7/2026, trùng vào thời gian nghỉ hè là tháng 7 và tháng 8. Xin hỏi, sau khi nghỉ 6 tháng thai sản thì tôi có được nghỉ bù 2 tháng trùng vào nghỉ hè không?"

Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Thời gian nghỉ hè của giáo viên tiểu học được hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 7/3/2025 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học.

Trong đó, theo điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT, trường hợp thời gian nghỉ hè ngoài thời gian nghỉ thai sản (trước hoặc sau thời gian nghỉ thai sản) ít hơn số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động thì giáo viên được nghỉ thêm một số ngày. Tổng số ngày nghỉ thêm và số ngày nghỉ hè ngoài thời gian nghỉ thai sản bằng số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động. Thời gian nghỉ thêm được sắp xếp linh hoạt theo thỏa thuận giữa giáo viên với hiệu trưởng.

Ngoài ra, theo Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thì thời điểm hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Như vậy, trường hợp nhà trường bắt đầu nghỉ hè từ ngày 1/6/2026 thì tính đến thời điểm ngày 7/7/2026 thời gian nghỉ hè của bà Phương đã là 36 ngày (vượt quá số ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động). Do đó, căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT bà không được nghỉ thêm sau khi hết thời gian nghỉ thai sản.