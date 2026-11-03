Biến 'vết bớt' thành dấu ấn độc bản, nữ sinh Hà Nội tỏa sáng với đam mê nghệ thuật

Ban đầu, Phương Dung vốn chỉ là một cô gái yêu thích chụp ảnh sống ảo và theo đuổi các xu hướng làm đẹp. Cơ duyên đưa cô đến với công việc người mẫu ảnh và trang điểm tự do bắt đầu từ những dự án nhỏ. Càng dấn thân vào môi trường sáng tạo, Phương Dung càng tìm thấy nguồn năng lượng tích cực, có cơ hội kết nối với những người tài năng, rèn giũa kỹ năng sống và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Ngô Phương Dung (sinh năm 2007, Hà Nội) hiện là sinh viên khoa Du lịch, trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Tuy nhiên, hành trình ấy cũng không dễ dàng, khi cuộc sống của Phương Dung gắn liền với vết bớt ngay giữa khuôn mặt. Từ nhỏ đến lớn, đó từng là nỗi mặc cảm khiến cô tự ti và rụt rè trước đám đông. Bước ngoặt đến khi Phương Dung chọn đối diện: Biến khuyết điểm thành nét độc đáo và dấu ấn riêng biệt.

Cô chia sẻ: "Mình nhận ra sự tự tin mới là lớp trang điểm đẹp nhất. Mình hy vọng, qua câu chuyện của bản thân có thể tiếp thêm động lực cho những ai đang tự ti về ngoại hình của bản thân".

Cơ duyên đưa Phương Dung đến với công việc người mẫu ảnh và trang điểm tự do bắt đầu từ những dự án nhỏ.

Thử thách lớn nhất với Phương Dung, không nằm ở ánh đèn studio, mà là việc vượt qua rào cản tâm lý của chính mình, kết hợp với áp lực cân đối thời gian giữa giảng đường đại học và công việc tự do. Nhờ xây dựng kế hoạch khoa học, cùng sự động viên từ gia đình, bạn bè và môi trường làm việc cởi mở, Phương Dung đã lột xác trở nên tự tin, cởi mở và bản lĩnh hơn.

Thử thách lớn nhất với Phương Dung, không nằm ở ánh đèn studio, mà là việc vượt qua rào cản tâm lý.

Với Phương Dung, thành tích lớn nhất ở thời điểm hiện tại không phải là những danh hiệu lớn lao, mà là khả năng thích nghi với cuộc sống tự lập, cân bằng giữa việc học và đam mê nghệ thuật. Hơn hết, đó là chiến thắng chính mình, dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi điều bản thân yêu thích và đón nhận sự tin yêu từ mọi người.

Từ nỗi mặc cảm với vết bớt trên gương mặt, Phương Dung đã biến chúng thành dấu ấn độc bản cho riêng mình.

Trong tương lai gần, Ngô Phương Dung đặt mục tiêu hoàn thành thật tốt chương trình học tại trường ĐH Văn hóa Hà Nội, đồng thời trau dồi thêm chuyên môn để phát triển chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp.

Định hướng cho mọi bước đi của Phương Dung là câu châm ngôn tâm đắc: "Hãy là phiên bản hạng nhất của chính bạn, thay vì là phiên bản hạng hai của bất kỳ ai khác". Chính tinh thần ấy đang dẫn lối cho cô tiếp tục viết nên câu chuyện thanh xuân rực rỡ, tỏa sáng theo cách riêng của mình.

(Ảnh: NVCC)