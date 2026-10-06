Chung tay cho Thủ đô xanh, sạch, đẹp

Điểm chung trong các hoạt động ấy là sự vào cuộc của Mặt trận, các tổ chức thành viên, đoàn thể và đông đảo người dân, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp.

Từ những việc làm thiết thực

Những ngày đầu tháng 10, không khí hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) lan tỏa tại nhiều địa bàn dân cư. Ở phường Giảng Võ, Ban Công tác Mặt trận, các tổ dân phố, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh cùng đông đảo nhân dân đã đồng loạt ra quân chỉnh trang cảnh quan.

Không chỉ tổng vệ sinh đường phố, ngõ phố, khu dân cư, các lực lượng còn thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

Người dân phường Giảng Võ dọn vệ sinh môi trường, làm đẹp đường phố. Ảnh: MTTQPGV

Tại phường Hoàng Liệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp các lực lượng tổ chức ra quân tại khu đất công cạnh Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường. Đây là khu vực từng tồn tại tình trạng cây cỏ mọc um tùm, rác thải bị tập kết, đổ bỏ, ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện “Ngày chủ nhật xanh” đồng loạt toàn quốc lần thứ IV và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, các lực lượng đã thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, vệ sinh, chỉnh trang toàn bộ khu vực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Liệt Nguyễn Viết Cửu chia sẻ, việc ra quân không chỉ nhằm xử lý một khu vực còn tồn tại về vệ sinh môi trường mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Cùng quan điểm đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàng Liệt Bùi Duy Khanh khẳng định, đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, phối hợp cùng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan duy trì vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan; hướng tới trồng cây, trồng hoa và duy trì khu vực sáng - xanh - sạch - đẹp sau ra quân.

Thanh niên phường Hoàng Liệt chung tay làm đẹp cảnh quan. Ảnh: MTTQPHL

Phát huy “Dân vận khéo”

Không chỉ ở những hoạt động vệ sinh môi trường, sức dân còn được phát huy để giải quyết những vấn đề dân sinh cụ thể. Tại phường Tây Tựu, từ một đoạn vỉa hè xuống cấp, mất an toàn trước cổng trường, người dân đã cùng các lực lượng biến nơi đây thành một không gian khang trang, an toàn, văn minh.

Công trình “Điểm đưa, đón học sinh an toàn, văn minh” tại phố Trung Kiên, tổ dân phố Trung 1 được triển khai từ yêu cầu thực tế. Theo Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận tổ dân phố Trung 1 Nguyễn Đăng Lân, khu vực vỉa hè hai bên cổng Trường Tiểu học Tây Tựu rộng khoảng 640m², dài khoảng 85m, trước đó xuống cấp, mặt bằng không đồng đều. Tình trạng ô tô đỗ trên vỉa hè, tập kết rác thải, vật liệu xây dựng khiến phụ huynh phải dừng, đỗ xe dưới lòng đường khi đưa đón con, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ khảo sát thực tế, Tổ dân vận tổ dân phố Trung 1 phối hợp với các đơn vị thuộc phường và nhà trường xây dựng phương án chỉnh trang.

Đáng nói, công trình được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa, với sự tham gia của nhân dân, phụ huynh, giáo viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tổng nguồn lực huy động khoảng 180 triệu đồng, cùng nhiều ngày công, vật liệu và máy móc. Sau 6 ngày thi công trong tháng 8-2026, công trình hoàn thành, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và kịp đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới.

Vỉa hè tại phố Trung Kiên, tổ dân phố Trung 1, phường Tây Tựu trước đây. Ảnh: MTTQPTT

Ông Nguyễn Đăng Lân cho biết, việc triển khai và đưa vào sử dụng công trình “Điểm đưa, đón học sinh an toàn, văn minh” đã góp phần giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè để ô tô, đổ rác thải, vật liệu xây dựng; tạo chỗ để xe cho phụ huynh đến trường đón học sinh, đồng thời tạo thêm không gian để nhân dân tổ dân phố Trung 1 luyện tập thể dục, thể thao, sinh hoạt cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Hương, người dân phường Tây Tựu, cho biết trước đây mỗi buổi sáng và cuối giờ chiều, khu vực trước cổng trường thường đông phương tiện, việc đưa đón học sinh khá bất tiện. “Bây giờ vỉa hè được làm lại sạch sẽ, có khu vực để phụ huynh dừng, đỗ, việc đưa đón các con thuận tiện và an toàn hơn. Tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người cùng có ý thức giữ gìn, không lấn chiếm hay xả rác để công trình phát huy hiệu quả lâu dài”, chị Hương chia sẻ.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, công tác dân vận không phải nhiệm vụ riêng của một ban, ngành mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và từng cán bộ, đảng viên. Thước đo hiệu quả phải được thể hiện bằng sự hài lòng, niềm tin và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trong giai đoạn mới, công tác dân vận cần chuyển mạnh từ “nói cho dân nghe” sang cùng dân bàn, cùng dân làm, cùng dân thụ hưởng; từ những phong trào mang tính hình thức sang các công trình, phần việc cụ thể để người dân có thể cảm nhận và thụ hưởng mỗi ngày. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chính là cầu nối để hiện thực hóa yêu cầu đó.

Vỉa hè tại phố Trung Kiên, tổ dân phố Trung 1, phường Tây Tựu đã được cải tạo thành công trình “Điểm đưa, đón học sinh an toàn, văn minh”. Ảnh: MTTQPTT.

Từ Giảng Võ, Hoàng Liệt đến Tây Tựu có thể thấy điểm gặp nhau trong các hoạt động là sự phối hợp giữa nhiều lực lượng. Mặt trận và các tổ chức thành viên không làm thay người dân, mà đóng vai trò tập hợp, vận động, kết nối để từng cá nhân, gia đình và cộng đồng cùng tham gia.

Khi Mặt trận, các tổ chức thành viên và nhân dân cùng chung tay, mỗi địa bàn dân cư sẽ trở thành một điểm sáng về văn minh đô thị. Từ những việc nhỏ ở từng khu dân cư, những tuyến phố, phường, xã được nối dài thành diện mạo một Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp và đáng sống.