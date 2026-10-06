Thiết bị bay không người lái gần sân bay: Không phải bay dưới 120m là được phép

Hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do UAV, drone, flycam

Các thiết bị bay không người lái như UAV, drone, flycam ngày càng được sử dụng phổ biến trong quay phim, chụp ảnh, khảo sát, giám sát công trình và nhiều hoạt động dân sự.

Hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do UAV xâm nhập trái phép. Ảnh minh họa: VATM.

Tuy nhiên tại khu vực sân bay và vùng lân cận, việc sử dụng các thiết bị bay không đúng quy định có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không và hoạt động khai thác chuyến bay.

Nhiều vụ việc liên quan đến UAV, drone xuất hiện tại khu vực sân bay, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không đã được ghi nhận thời gian qua.

Riêng tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, một vụ UAV xuất hiện gần sân bay hồi tháng 6/2026 đã khiến 16 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Gần đây, khoảng 8h30’ ngày 30/8, lực lượng chức năng phát hiện một flycam hoạt động tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, TP.Hà Nội).

Thời điểm bị phát hiện, thiết bị bay ở độ cao khoảng 92 m, cách cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 4,5 km và nằm trong khu vực cấm bay.

Qua xác minh, thiết bị được sử dụng để kiểm tra, giám sát tiến độ thi công nhà xưởng tại Khu công nghiệp Quang Minh. Công an Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an xã Quang Minh ngăn chặn vụ việc, lập hồ sơ, tạm giữ thiết bị và bàn giao để tiếp tục xử lý theo quy định.

Vụ việc cho thấy việc sử dụng flycam để phục vụ công việc, quay phim, chụp ảnh, khảo sát hay giám sát công trình không đồng nghĩa với việc có thể bay tại bất kỳ địa điểm nào.

Đặc biệt tại khu vực sân bay và vùng lân cận, người sử dụng cần kiểm tra kỹ vị trí, phạm vi hoạt động và các điều kiện liên quan trước khi cho thiết bị cất cánh.

Vùng cấm bay và vùng hạn chế bay khác nhau thế nào?

Có thể hiểu đơn giản, vùng cấm bay là khu vực cấm hoạt động bay ở mọi độ cao, trừ hoạt động bay công vụ theo quy định.

Tuân thủ các quy định về sử dụng UAV, drone, flycam. Ảnh minh họa: VATM.

Trong khi đó, vùng hạn chế bay là khu vực mà hoạt động bay phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục xin cấp phép theo quy định, kể cả trường hợp thiết bị hoạt động ở độ cao dưới 120m.

Đối với sân bay có từ hai đường cất, hạ cánh trở lên, phạm vi cấm bay được giới hạn trong khu vực hình chữ nhật, được xác định từ vị trí ngưỡng của đường cất, hạ cánh xa nhất theo chiều cất, hạ cánh của tàu bay.

Đồng thời mở rộng và kéo dài ra phía ngoài hai đầu đường cất, hạ cánh đến 15.000m và mở rộng sang hai bên 5.000m tính từ đường tim của hai đường cất, hạ cánh ngoài cùng ở mọi độ cao.

Vùng hạn chế bay là khu vực tiếp giáp với khu vực cấm bay tại cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay hàng không dân dụng, tàu bay quân sự.

Mở rộng ra phía ngoài 3.000m theo chiều rộng và 5.000m theo chiều dài, tính từ ranh giới khu vực cấm bay tại cảng hàng không, sân bay, ở độ cao nhỏ hơn 120 m so với địa hình.

Như vậy, độ cao dưới 120m không phải là điều kiện duy nhất để xác định một chuyến bay có được phép thực hiện hay không.

Người sử dụng trước hết phải xác định vị trí dự kiến bay thuộc vùng nào và các điều kiện áp dụng tại khu vực đó.

Trước khi sử dụng thiết bị bay không người lái, cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo người sử dụng cần tra cứu bản đồ khu vực cấm bay, hạn chế bay tại cambay.mod.gov.vn.

Thông tin về các khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác được Bộ Quốc phòng công bố tại địa chỉ này.

Người dân, tổ chức và cá nhân cũng có thể quét mã QR do Công an Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài cung cấp để tìm hiểu thêm các quy định hiện hành.

Đặc biệt, nếu vị trí dự kiến nằm trong vùng cấm bay, người dân không thực hiện hoạt động bay UAV, drone, flycam.

Trường hợp vị trí dự kiến nằm trong vùng hạn chế bay, người sử dụng cần tìm hiểu các yêu cầu có liên quan và thực hiện đầy đủ thủ tục xin phép trước khi tổ chức hoạt động bay.