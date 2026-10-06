Nét mới trong công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị tại phường Hoàng Liệt

Đưa chuyển đổi số vào quản lý đất đai

Trong 9 tháng năm 2026, bức tranh quản lý đô thị tại Hoàng Liệt ghi nhận nhiều điểm sáng. Về quản lý đất đai, UBND phường đã tiếp nhận và cấp 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân đủ điều kiện; giải quyết dứt điểm 16/16 hồ sơ xác nhận điều kiện diện tích nhà ở để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bức tranh quản lý đô thị tại Hoàng Liệt ghi nhận nhiều điểm sáng. Ảnh: TA

Đặc biệt, triển khai “Chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai” theo Chỉ thị số 05/CT-TTg, toàn phường đã xây dựng cơ sở dữ liệu đạt 77% (7.124/9.222 thửa đất); tỷ lệ làm sạch đạt 6.893 thửa và dữ liệu đất công đạt 93,9% (397/423 thửa).

Trong lĩnh vực trật tự đô thị, phường đã cấp phép tạm thời 6 vị trí trông giữ phương tiện; kiểm tra 63 điểm và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 29 điểm vi phạm với tổng số tiền phạt 352 triệu đồng. Tuy nhiên áp lực hạ tầng đã hạ nhiệt phần nào, đây vẫn là bài toán gai góc. Hiện trên địa bàn có 65 công trình đang thi công, 100% có giấy phép; qua kiểm tra phát hiện 3 công trình xây dựng sai thiết kế, địa phương đã tiến hành cắt điện nước, cưỡng chế.

Công tác phòng cháy chữa cháy được phường duy trì qua việc rà soát 1.388 nhà ở tại 21/35 tuyến ngõ không đảm bảo tiếp cận chữa cháy. Trong 9 tháng vẫn xảy ra 10 vụ cháy (2 vụ cháy phương tiện, 1 bãi rác, 2 dây dẫn điện, 2 chung cư và 3 nhà dân) gây thiệt hại tài sản khoảng 84,1 triệu đồng.

Tập trung cho dự án trọng điểm

Để giải quyết tận gốc những điểm nghẽn từ hạ tầng chung cư cũ và đất công, Đảng ủy, UBND phường Hoàng Liệt yêu cầu việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm phải thực hiện thường xuyên thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát sát sao. Phường kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm nóng như chung cư HH Linh Đàm, Rice City Tòa Nam, hay khu vực bán đảo Linh Đàm. Thường trực Đảng ủy đã phân công các cán bộ lãnh đạo có năng lực trực tiếp bám sát các điểm nóng này.

Chính quyền cũng chủ động tạo lập và phát huy hiệu quả nhiều kênh thông tin kết nối giữa cơ quan quản lý, báo chí và người dân; công khai minh bạch các đồ án quy hoạch lớn như Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Dự án trục không gian Quốc lộ 1A, cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu. Sự đồng thuận xã hội thông qua các hội nghị nhà chung cư, việc giải quyết kiến nghị cư dân tại Osaka Complex, CT2-X2 Bắc Linh Đàm là minh chứng sinh động cho hiệu lực quản lý nhà nước tại cơ sở.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, phường đang triển khai 31 dự án trọng điểm. Đối với Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, phường đã làm việc với các hộ dân, ghi nhận 227/236 thửa đất có nguyện vọng tái định cư bằng đất; phê duyệt phương án bồi thường 30 thửa đất do UBND phường quản lý. Song song, việc rà soát 10 dự án trường học công lập, đề xuất 4 vị trí xây dựng mới và chuẩn bị danh mục thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 cho thấy tầm nhìn dài hạn trong phát triển của địa phương.

Trao đổi về công tác quản lý đô thị, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: “Nét mới tại Hoàng Liệt của công tác này không chỉ nằm ở những con số tỷ lệ phần trăm hoàn thành chỉ tiêu, mà nằm ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đối diện với những phức tạp đô thị để kiến tạo một không gian sống “sáng - xanh - sạch - đẹp”, khẳng định vai trò quản lý hiệu quả của chính quyền cơ sở”.