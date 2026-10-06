Hà Nội phân cấp thêm thẩm quyền quản lý công trình thủy lợi cho cấp xã

Quyết định góp phần làm rõ thẩm quyền quản lý, tăng tính chủ động của cơ sở trong vận hành, bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn.

Quyết định áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi; UBND xã, phường; cơ quan chuyên môn về thủy lợi; tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố phân cấp cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường một số thẩm quyền trong quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, UBND thành phố quản lý theo phân cấp.

Cụ thể, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 74/2026/NĐ-CP.

Đồng thời, Giám đốc Sở được phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, UBND thành phố quản lý theo phân cấp trong trường hợp tài sản bị mất, bị hủy hoại, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định số 74/2026/NĐ-CP.

Đáng chú ý, quyết định phân cấp thêm nhiều thẩm quyền trực tiếp cho Chủ tịch UBND cấp xã trong quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã được phân cấp thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi loại vừa trên địa bàn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 24 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 146/2025/QH15.

Chủ tịch UBND cấp xã cũng được phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi loại vừa trên địa bàn theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 146/2025/QH15.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND cấp xã được phân cấp thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do UBND cấp xã quản lý, đặt hàng theo phân cấp, theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP.

Việc phân cấp các thẩm quyền nêu trên góp phần xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi; đồng thời tạo điều kiện để các vấn đề phát sinh trên địa bàn được xem xét, xử lý theo thẩm quyền, phù hợp với yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quyết định cũng quy định cụ thể cách thức thực hiện thẩm quyền đối với những công trình thủy lợi có phạm vi khai thác, bảo vệ liên quan từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

Theo đó, đối với công trình thủy lợi mà việc khai thác, bảo vệ liên quan đến 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, Chủ tịch UBND cấp xã nơi có công trình đầu mối thực hiện thẩm quyền được phân cấp sau khi lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã có liên quan.

Quy định này nhằm bảo đảm sự phối hợp giữa các địa phương trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi liên xã, đồng thời xác định rõ đầu mối thực hiện thẩm quyền đối với công trình có phạm vi liên quan nhiều đơn vị hành chính cấp xã.

Với việc phân cấp một số thẩm quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và Chủ tịch UBND cấp xã, Quyết định số 139/2026/QĐ-CTUBND góp phần cụ thể hóa trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi, bảo đảm công tác quản lý, vận hành, bảo vệ công trình được thực hiện phù hợp với thẩm quyền và địa bàn quản lý.