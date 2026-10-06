Đà Nẵng làm khu sinh hoạt cộng đồng cho du khách, phục vụ kinh tế đêm

Chiều 6/10, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra khu vực triển khai Dự án Khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 2 tại phường Ngũ Hành Sơn.

Theo ông Phan Đình Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, giai đoạn 1 Khu phố du lịch An Thượng đã hoàn thành.

Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư khoảng 104 tỷ đồng. Phương án ban đầu gồm quảng trường trung tâm, khu thể dục thể thao, sân khấu, sàn nhạc nước, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và các tiện ích công cộng.

Dự án thực hiện trong giai đoạn 2024-2027, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027.

Tuy nhiên, sau khi khảo sát thực tế, ông Trần Nam Hưng yêu cầu nghiên cứu lại phương án, tập trung vào những hạng mục có khả năng khai thác thường xuyên, phục vụ trực tiếp người dân và du khách.

Ông Trần Nam Hưng (đầu tiên bìa trái) kiểm tra khu vực triển khai dự án.

Trong đó, sàn nhạc nước không còn được ưu tiên. Ông Hưng cho rằng nếu dành khoảng 40 tỷ đồng cho hạng mục này thì cần cân nhắc hiệu quả tạo điểm nhấn, trong khi khu vực An Thượng vẫn thiếu cây xanh, bãi đỗ xe và không gian công cộng.

Sở Xây dựng được giao phối hợp UBND phường Ngũ Hành Sơn khảo sát vị trí để bố trí bãi đỗ xe công cộng kết hợp công viên.

Theo ông Hưng, việc chỉnh trang An Thượng không chỉ dừng ở đầu tư hạ tầng mà cần tạo ra những sản phẩm, hoạt động mới để thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy kinh tế đêm...

Trung tâm Văn hóa thể thao Mỹ An được định hướng hình thành khu sinh hoạt cộng đồng mở phục vụ người dân và du khách.

Theo ông Hưng, không gian mới cần được tổ chức để vừa phục vụ người dân, du khách, qua đó hình thành thêm các hoạt động về đêm tại An Thượng

Không phá bỏ công trình hiện hữu còn tốt

Tại Trung tâm Văn hóa thể thao Mỹ An do Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao Công nghệ K&H đầu tư, ông Hưng kiểm tra hồ bơi, khu tập gym, yoga, sân bóng đá và khối nhà 3 tầng. Ông nhận định nhiều hạng mục vẫn còn tốt, được đầu tư bài bản nên nếu phá bỏ toàn bộ sẽ gây lãng phí.

Các công trình hiện hữu được yêu cầu giữ lại để phục vụ du khách, tránh lãng phí.

Đơn vị tư vấn được yêu cầu nghiên cứu giữ lại những phần còn sử dụng tốt, trong đó có khối nhà và hồ bơi, để cải tạo, chuyển đổi công năng phù hợp quy hoạch mới.

Một hướng được đặt ra là hình thành không gian văn hóa mở, kết nối khu hồ bơi, khu tập luyện, không gian ngoài trời với nhà sinh hoạt cộng đồng và các dịch vụ phù hợp cho người dân và du khách. Ông Hưng yêu cầu thiết kế phải tính đến khả năng khai thác 24/7, kể cả khi trời nắng hoặc mưa.

“Phải suy xét để tạo ra được một sản phẩm mới, thực sự phục vụ người dân”, ông Hưng lưu ý.

Về tiến độ, ông Hưng giao Sở Xây dựng chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội để phục vụ di dời các hộ dân tại khu chung cư cũ trong năm nay, phấn đấu hoàn thành giải tỏa trong quý I/2027. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải trình phương án thiết kế điều chỉnh trong tháng 11/2026.