Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại Lạng Sơn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu tại cuộc làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn đã làm việc, khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND xã Hoàng Văn Thụ, UBND phường Đông Kinh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đắc Trường

Tại các cơ quan, đơn vị, Đoàn đã khảo sát công tác phục vụ hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương. Đoàn giám sát đánh giá cao sự phối hợp, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cơ quan chuyên môn trong quá trình làm việc.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đắc Trường

Qua khảo sát thực tế, Đoàn nhận thấy phương thức giải quyết công việc tại cơ sở đã có những thay đổi rõ rệt; nhiều quy trình được hiện đại hóa, cho thấy hiệu quả bước đầu của chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền, nhất là trong phục vụ người dân và giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu tại cuộc làm việc với UBND xã Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Đắc Trường

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai chuyển đổi số tại Lạng Sơn vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được tháo gỡ. Đoàn đề nghị các cơ quan, đơn vị làm rõ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đồng thời đề xuất cụ thể các giải pháp, kiến nghị để Đoàn tổng hợp, nghiên cứu và báo cáo các cơ quan Trung ương xem xét, có giải pháp xử lý kịp thời.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Đắc Trường

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong triển khai chuyển đổi số. Lạng Sơn là địa bàn có khối lượng công việc triển khai khá lớn, trong khi nguồn lực còn hạn chế. Đặc biệt, tại một số địa bàn, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống phân tán, do đó việc triển khai chuyển đổi số có những khó khăn, đặc thù riêng.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế mô hình nông dân livestream bán nông sản tại xã Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Đắc Trường

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Khải, những đặc thù này cần được nhìn nhận đầy đủ trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số. Việc khảo sát thực tế không chỉ nhằm ghi nhận kết quả đạt được mà quan trọng hơn là lắng nghe từ cơ sở những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp có tính khả thi.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu tại cuộc làm việc với UBND phường Đông Kinh. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Kinh. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Kinh. Ảnh: Đắc Trường

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Khải cho biết, Đoàn đã nghiên cứu kỹ các đề xuất, kiến nghị cũng như những vấn đề được trao đổi trong quá trình làm việc; đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật báo cáo theo yêu cầu của Đoàn.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đắc Trường

Đối với các số liệu được cung cấp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Khải đề nghị các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Đoàn giám sát sẽ đối chiếu với báo cáo của Chính phủ và các báo cáo liên quan để bảo đảm việc đánh giá có cơ sở, phản ánh đúng thực trạng.

Đoàn giám sát làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn giám sát làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đắc Trường

Chuyên đề giám sát nhằm nhận diện đầy đủ, chính xác những kết quả, hạn chế và vấn đề đặt ra trong thực tiễn, làm cơ sở đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, hiệu quả.