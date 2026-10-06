Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang: Sẽ có tiêu chí xác định cụ thể

Sẽ có tiêu chí cụ thể để xác định đất bỏ hoang

Tại họp báo Bộ Tài chính chiều 6/10, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, đã thông tin về đề xuất áp mức thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Theo ông Tuấn, để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, trong đó có định hướng áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang và đất chậm đưa vào sử dụng, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế.

Trong hồ sơ xây dựng chính sách, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung mức thuế suất riêng đối với nhóm đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Theo đó, mức thuế dự kiến áp dụng là 0,2% và không áp dụng hạn mức. So với thuế suất 0,03% đang áp dụng đối với diện tích đất ở trong hạn mức, mức đề xuất mới cao gần 7 lần.

Đại diện Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết thuế suất 0,2% này tương đương với mức đang áp dụng đối với đất lấn, đất chiếm theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo ông Tuấn, việc đưa ra mức thuế 0,2% nhằm tạo mức điều tiết cao hơn so với các mức thuế khác đang được quy định.

Một trong những vấn đề được quan tâm là cách xác định thế nào là đất bỏ hoang, đất không được đưa vào sử dụng hoặc đất chậm đưa vào sử dụng, bởi đây sẽ là căn cứ trực tiếp để áp mức thuế suất 0,2%.

Ông Tuấn cho biết nội dung này đã được thảo luận kỹ trong quá trình xây dựng chính sách.

Theo các văn bản chỉ đạo gần đây, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai được giao nghiên cứu, quy định rõ tiêu chí và khái niệm để xác định đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng trong quá trình hoàn thiện pháp luật về đất đai.

Các tiêu chí này sau đó sẽ trở thành căn cứ để cơ quan quản lý áp dụng chính sách thuế.

Do đó, trong dự thảo liên quan đến thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Bộ Tài chính xây dựng quy định theo hướng dẫn chiếu sang pháp luật đất đai.

Điều này đồng nghĩa việc xác định một khu đất có thuộc diện bỏ hoang, chưa sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng hay không sẽ không chỉ dựa vào đánh giá của cơ quan thuế, mà phải căn cứ vào những tiêu chí được quy định trong pháp luật về đất đai.

Trong quá trình triển khai sau này, Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý đất đai để cụ thể hóa các tiêu chí, căn cứ và cách xác định từng trường hợp.

Mục tiêu là bảo đảm việc áp dụng chính sách thuế có cơ sở và có thể thực hiện trên thực tế.

Thuế suất 0,2% thuộc nhóm cao nhất hiện nay

Theo quy định hiện hành, đất ở đang chịu thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Cụ thể, diện tích đất trong hạn mức chịu thuế suất 0,03%. Phần diện tích vượt hạn mức nhưng không quá ba lần hạn mức chịu thuế suất 0,07%.

Đối với phần diện tích vượt trên ba lần hạn mức, mức thuế suất áp dụng là 0,15%. Trong khi đó, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp hiện chịu mức thuế suất 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%. Riêng đất lấn, đất chiếm đang chịu thuế suất 0,2%.

Như vậy, nếu đề xuất của Bộ Tài chính được thông qua, đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng sẽ được xếp vào nhóm có mức thuế suất cao, tương đương đất lấn, đất chiếm.

Mức 0,2% cũng cao hơn đáng kể so với thuế suất áp dụng đối với đất ở thông thường cũng như đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Theo định hướng được Bộ Tài chính đưa ra, việc xây dựng một mức thuế riêng đối với đất bỏ hoang nhằm tạo sự khác biệt giữa đất đang được sử dụng bình thường và đất không được khai thác hoặc đưa vào sử dụng chậm.

Thay vì áp dụng chung các mức thuế hiện hành, nhóm đất này có thể phải chịu mức điều tiết cao hơn. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế, việc xác định rõ khái niệm và tiêu chí đất bỏ hoang, không sử dụng hay chậm đưa vào sử dụng sẽ là yếu tố quan trọng.

Do đó, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý đất đai trong quá trình xây dựng và hướng dẫn thực hiện.

Khi các tiêu chí được quy định cụ thể, đây sẽ là cơ sở để xác định đối tượng chịu thuế, hạn chế cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện và bảo đảm chính sách được áp dụng thống nhất.