Đà Nẵng tính lại không gian khu phố du lịch An Thượng để phát triển kinh tế đêm

Bỏ nhạc nước, tăng cây xanh và không gian mở

Chiều 6/10, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kiểm tra thực địa Dự án Khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 2 tại phường Ngũ Hành Sơn.

Ông Phan Đình Đức, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, cho biết giai đoạn 1 của khu phố du lịch An Thượng đã hoàn thành.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kiểm tra thực địa, đưa ra các chủ trương điều chỉnh đối với phương án đầu tư Khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư khoảng 104 tỷ đồng. Phương án ban đầu bố trí quảng trường trung tâm, khu thể dục thể thao, sân khấu, sàn nhạc nước, cây xanh cùng hệ thống chiếu sáng và các tiện ích công cộng…

Sau khi kiểm tra hiện trường, ông Hưng yêu cầu nghiên cứu lại phương án theo hướng ưu tiên những tiện ích người dân và du khách có thể sử dụng thường xuyên.

Trong đó, sàn nhạc nước không còn được ưu tiên. Ông Hưng cho rằng nếu dành khoảng 40 tỷ đồng cho hạng mục này thì hiệu quả tạo điểm nhấn cũng cần được cân nhắc, trong khi khu vực đang thiếu cây xanh, bãi đỗ xe và không gian công cộng.

Không gian đỗ xe cũng được yêu cầu tính lại trong phương án điều chỉnh. Sở Xây dựng phối hợp UBND phường Ngũ Hành Sơn khảo sát vị trí để bố trí bãi đỗ xe công cộng kết hợp công viên.

"Khu du lịch mà không có bãi đỗ xe là không được", ông Hưng nhấn mạnh.

Tại khu vực dự kiến mở rộng quảng trường, ông Hưng trực tiếp khảo sát khu chung cư cũ nằm ngay cạnh dự án. Công trình hiện xuống cấp, nhiều hạng mục cũ kỹ và nằm trong không gian trung tâm của khu du lịch.

Ông Hưng nhấn mạnh khu vực An Thượng cần được đầu tư, tổ chức lại không gian để tạo thêm sản phẩm, hoạt động phục vụ người dân và du khách, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế đêm của thành phố.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, phản ánh khu chung cư này đã xuống cấp, ảnh hưởng mỹ quan khu vực.

Sau khi khảo sát, ông Hưng yêu cầu đưa khu vực này vào phương án nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, gắn với việc giải tỏa để mở rộng quảng trường và công viên.

Khu chung cư cũ tại An Thượng đã xuống cấp, cảnh quan nhếch nhác, nằm trong khu vực được nghiên cứu chỉnh trang, mở rộng quảng trường.

Ông Đức cho biết nếu khu chung cư được giải tỏa, diện tích không gian mở có thể tăng hơn gấp đôi. Khi đó, khu vực có thêm điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, âm nhạc đường phố và sự kiện ban đêm.

Không phá bỏ hết những công trình còn tốt

Một điểm khác được ông Hưng dành nhiều thời gian kiểm tra là Trung tâm Văn hóa thể thao Mỹ An do Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao Công nghệ K&H đầu tư.

Hiện khu trung tâm có hồ bơi, khu tập gym, yoga, sân bóng đá, khối nhà 3 tầng cùng nhiều hạng mục thể thao và sinh hoạt.

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao Công nghệ K&H, cho biết doanh nghiệp đã đầu tư gần 40 tỷ đồng cho toàn bộ dự án.

Nhiều hạng mục tại Trung tâm Văn hóa thể thao Mỹ An được đề xuất giữ lại, cải tạo thay vì phá bỏ toàn bộ.

Đi qua hồ bơi, khu tập luyện và khối nhà hiện hữu, ông Hưng cho rằng nhiều hạng mục vẫn còn tốt, được đầu tư khá bài bản. Nếu phá bỏ toàn bộ sẽ rất lãng phí.

Vì vậy, đơn vị tư vấn được yêu cầu nghiên cứu giữ lại những phần còn sử dụng tốt, trong đó có khối nhà và hồ bơi, sau đó cải tạo, chuyển đổi công năng để phù hợp với quy hoạch mới.

Một hướng được đặt ra là hình thành nhà văn hóa mở, nơi người dân có thể đến sinh hoạt, nghỉ ngơi, tập luyện vào nhiều thời điểm trong ngày.

Ông Hưng yêu cầu thiết kế phải tính đến khả năng sử dụng 24/7, kể cả khi trời nắng hoặc mưa, thay vì chỉ tạo ra một công trình đóng kín hoặc hoạt động theo một số khung giờ nhất định.

"Phải suy xét để tạo ra được một sản phẩm mới, thực sự phục vụ người dân", ông Hưng lưu ý.

Các khu hồ bơi, tập luyện và không gian ngoài trời cũng được tính toán kết nối với nhà sinh hoạt cộng đồng và những dịch vụ phù hợp. Sau khi hoàn thiện, việc lựa chọn đơn vị vận hành sẽ được thực hiện công khai.

Dự án Khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 2 được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng tiện ích cho người dân, du khách và phục vụ phát triển kinh tế đêm.

Về tiến độ, ông Hưng giao Sở Xây dựng chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội để phục vụ việc di dời các hộ dân tại khu chung cư cũ trong năm nay, phấn đấu hoàn thành giải tỏa trong quý I năm sau. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải trình phương án thiết kế điều chỉnh trong tháng 11.

Dự án Khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 2 thực hiện trong giai đoạn 2024-2027, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.