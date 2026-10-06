Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Xử lý ngay hồ sơ phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì Họp báo. Ảnh: Ngọc Nam

Xử lý dứt điểm tình trạng chậm cập nhật dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tại Họp báo quý III của Bộ Tài chính, ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế có đối tượng nộp thuế rất rộng, tuy giá trị khoản thuế đối với từng cá nhân, hộ gia đình không lớn, tổng thu hằng năm đạt hơn 3.700 tỷ đồng. Kết quả thu này đòi hỏi sự đồng hành chặt chẽ giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan thuế. Dù vậy, thực tế triển khai vẫn phát sinh tình trạng người dân nộp thuế rồi vẫn nhận thông báo nợ, hoặc bán nhà từ lâu vẫn bị phạt chậm nộp.

Ông Lê Long chỉ ra hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất là vấn đề liên thông dữ liệu giữa các cơ quan. Cơ quan thuế chỉ là một khâu trong quá trình thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ liên quan đến đất đai. Khi người mua, người bán thực hiện chuyển nhượng nhưng thủ tục chưa hoàn tất thủ tục, chưa chuyển tên từ người cũ sang người mới và thông tin chưa được chuyển sang cơ quan thuế, thì cơ quan thuế vẫn gửi thông báo cho người cũ. Khi việc liên thông dữ liệu được thực hiện tốt và thông tin người đứng tên mới được cập nhật đầy đủ, hiện tượng này sẽ chấm dứt.

Nguyên nhân thứ hai đến từ dữ liệu trên hệ thống có độ trễ trong quá trình ghi nhận nghĩa vụ thuế của người dân. Ngành thuế sẽ xử lý dứt điểm vướng mắc này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước là phải tăng cường cập nhật dữ liệu, bảo đảm cơ sở dữ liệu về nhà ở, đất đai và thuế luôn đúng, đủ, sạch và liên thông. Cơ quan thuế đã chủ động có những đề xuất, kiến nghị, tuy nhiên việc hoàn thiện dữ liệu vẫn cần sự vào cuộc của các cơ quan khác, trong đó có chính quyền địa phương.

Quang cảnh Họp báo. Ảnh: Ngọc Nam

Không để kéo dài quá 6 tháng đối với đơn phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp

Thông qua việc thực hiện Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế", ứng dụng eTax Mobile và đường dây nóng, ngành thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp. Nhiều người chỉ biết sự việc sau khi nhận thông báo nghĩa vụ thuế phát sinh từ doanh nghiệp xa lạ.

Về nội dung này, bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) - cho biết, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy doanh nghiệp gia nhập thị trường, các thủ tục đã được đơn giản hóa theo cơ chế tự khai, tự chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, lợi dụng sự thuận lợi này cùng với việc thông tin cá nhân dễ bị lộ lọt do công nghệ phát triển, một số trường hợp đã cố tình mạo danh. Hiện tại, Cục đang tích cực phối hợp với các địa phương và cơ quan công an để xác minh 4.000 trường hợp nêu trên.

Khi có kết luận về việc mạo danh, thông tin sẽ được chuyển sang cơ quan thuế và thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Cục sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi luật nhằm hạn chế tối đa tình trạng mạo danh thành lập doanh nghiệp.

Nhấn mạnh về thời gian giải quyết hồ sơ phản ánh tình trạng bị mạo danh nói trên, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu đối với các trường hợp đã có đơn phản ánh bị mạo danh thì các cơ quan quản lý nhà nước phải xử lý ngay, không được để kéo dài hay tồn đọng quá 6 tháng. Việc người dân bị mạo danh kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền lợi hợp pháp khác họ, do đó, các cơ quan quản lý phải phối hợp cùng nhau giải quyết kịp thời./.