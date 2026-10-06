Seo Hyun Jin bị 'mất trắng' 2,6 tỷ won

Một căn hộ cao cấp tại Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul, nơi nữ diễn viên Seo Hyun Jin từng sinh sống theo hình thức 'jeonse' (hợp đồng thuê nhà dài hạn dựa trên khoản tiền đặt cọc lớn) nhưng không thể thu hồi lại khoản tiền cọc 2,6 tỷ won, lại một lần nữa được đưa ra đấu giá.

Theo thông tin từ giới chuyên môn vào ngày 6/10, khu căn hộ tại Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul với diện tích sử dụng riêng là 117,79m2 và từng là nơi ở của Seo Hyun Jin được ấn định ở mức giá khời điểm là 1,47129 tỷ won (khoảng gần 29 tỷ đồng).

Seo Hyun Jin đã ký hợp đồng thuê nhà theo hình thức *jeonse* (trả một lần khoản tiền đặt cọc lớn thay vì trả tiền thuê hằng tháng) cho bất động sản này vào tháng 4/2020, với số tiền đặt cọc là 2,5 tỷ won. Khi gia hạn hợp đồng, cô được cho là đã tăng khoản tiền đặt cọc thêm 125 triệu won, nâng tổng số tiền đã thanh toán lên 2,625 tỷ won.

Tuy nhiên, chủ nhà đã không hoàn trả tiền đặt cọc khi hợp đồng thuê kết thúc vào tháng 4/2024. Do đó, Seo đã dọn khỏi căn nhà vào tháng 9/2024, sau khi thực hiện thủ tục đăng ký quyền thuê. Đăng ký quyền thuê là một cơ chế pháp lý cho phép người thuê nhà chưa nhận lại tiền đặt cọc được duy trì các quyền lợi pháp lý hiện có, cụ thể là quyền khẳng định tư cách người thuê đối với bên thứ ba và quyền được ưu tiên hoàn trả tiền ngay cả sau khi đã chuyển đi.

Giá trị định giá của bất động sản này là 2,87363 tỷ won. Tuy nhiên, do không có người tham gia và phiên đấu giá đã thất bại ba lần, mức giá khởi điểm đã giảm xuống còn khoảng 1,4 tỷ won. Vào tháng Bảy năm ngoái, quy trình đấu giá đã bị tạm dừng khi chủ sở hữu nộp đơn yêu cầu tòa án đình chỉ thủ tục thi hành án như một phần của quá trình tái cơ cấu.

Sau đó, chủ sở hữu đã bị tuyên bố phá sản vào tháng Mười Hai năm ngoái, và quy trình đấu giá được tiếp tục dựa trên mức giá khởi điểm đã được ấn định tại thời điểm tạm dừng.

Seo Hyun Jin được xác định là người có quyền ưu tiên cao nhất đối với quyền sở hữu bất động sản này. Cô có quyền được hoàn lại khoản tiền đặt cọc từ số tiền thu được sau khi đã thanh toán các chi phí đấu giá và các khoản nợ được ưu tiên theo luật định. Tuy nhiên, nếu bất động sản được bán với mức giá khởi điểm hiện tại, việc thu hồi toàn bộ khoản tiền đặt cọc 2,625 tỷ won chỉ từ số tiền bán đấu giá có thể sẽ gặp khó khăn.

Mặc dù vậy, số tiền đặt cọc thực tế thu hồi được có thể thay đổi tùy thuộc vào giá trúng thầu và các quyền pháp lý cụ thể liên quan đến bất động sản. Hơn nữa, nếu người thuê vẫn giữ quyền đối kháng hợp đồng thuê đối với chủ sở hữu mới (tức là hợp đồng vẫn có hiệu lực thi hành), người trúng thầu có thể sẽ tiếp nhận vị thế của chủ nhà, từ đó làm thay đổi tình hình hoàn trả tiền đặt cọc. Do đó, số tiền thu hồi cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kết quả của phiên đấu giá.