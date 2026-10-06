Bộ Tài chính yêu cầu xử lý dứt điểm hồ sơ giải thể tồn đọng

Hồ sơ giải thể kéo dài tới 3-4 năm

Tại họp báo thường kỳ quý III-2026 của Bộ Tài chính, tổ chức chiều 6-10 tại Hà Nội, vấn đề doanh nghiệp bị “ngâm” hồ sơ giải thể và vướng mắc khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế được báo chí đặt ra.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: LƯU THỦY

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết cơ quan thuế đang hỗ trợ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trên thực tế hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể.

Tuy nhiên, nhiều hồ sơ tồn đọng có tính chất phức tạp. Một số doanh nghiệp ngừng hoạt động lâu năm, thiếu sổ sách, chứng từ hoặc không liên hệ được người đại diện. Các trường hợp khác còn nợ thuế, tiền chậm nộp, chưa hoàn thành hồ sơ khai thuế. Việc phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh cũng chưa đồng bộ.

Bên cạnh đó, những trường hợp có dấu hiệu sử dụng trái phép thông tin cá nhân, gian lận hoặc mua bán hóa đơn cần được xác minh. Theo ông Long, ngành thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa phương rà soát những trường hợp được phản ánh, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ.

Từ thực tế này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, không để doanh nghiệp gửi hồ sơ, đề nghị nhiều lần nhưng sau 6 tháng, thậm chí 3-4 năm vẫn chưa được xem xét giải quyết. Những khó khăn, vướng mắc phải được báo cáo sớm với Bộ Tài chính để có hướng xử lý.

Chấn chỉnh thông báo thuế sai trên eTax Mobile

Tại họp báo, báo chí cũng phản ánh việc nhiều người dân kiểm tra trên ứng dụng eTax Mobile và phát hiện còn nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bị tính tiền chậm nộp dù đã hoàn thành nghĩa vụ.

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế trả lời câu hỏi báo chí. Ảnh: LƯU THỦY

Ông Lê Long cho biết nguyên nhân chủ yếu là dữ liệu chưa được liên thông trong quá trình mua bán, chuyển nhượng đất, khiến cơ quan thuế chưa cập nhật thông tin mới. Việc chậm cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ thuế cũng dẫn đến tình trạng người dân đã nộp thuế nhưng vẫn nhận thông báo trùng lặp.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, khi người dân đã chuyển nhượng đất đúng quy định nhưng cơ quan thuế vẫn xác định nghĩa vụ theo dữ liệu cũ, trách nhiệm cập nhật thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước. Ông yêu cầu bảo đảm dữ liệu nhà ở, đất đai và thuế chính xác, liên thông, tránh lặp lại sai sót.

Đề xuất thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2%, không áp dụng hạn mức đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng trong dự thảo sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách thuế, phí và lệ phí, cho biết mức đề xuất tương đương thuế suất đối với đất lấn, chiếm. Một nội dung được thảo luận kỹ trong quá trình xây dựng chính sách là căn cứ xác định đất bỏ hoang, đất trống và đất không được sử dụng. Đây là đề xuất trong dự thảo, chưa phải quy định có hiệu lực.