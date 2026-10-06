Đề xuất thống nhất chủ trương đầu tư Trường THCS Quế Xuân ở vị trí mới

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra thực tế để báo cáo đề xuất đầu tư Trường THCS Quế Xuân mới (nay là Trường THCS Xuân Phú, phân hiệu Phú Trang) ở vị trí mới. Ảnh: QUỐC TUẤN

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện UBND xã Xuân Phú cho biết, Trường THCS Quế Xuân được xây dựng và đưa vào sử dụng gần 30 năm.

Hiện nay, cơ sở vật chất của trường không còn đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học; đồng thời do nằm trên tuyến quốc lộ 1 với lưu lượng giao thông lớn và ở vị trí trũng thấp nên trường thường xuyên ngập úng trong mùa mưa.

Một góc Trường THCS Quế Xuân (nay là Trường THCS Xuân Phú, phân hiệu Phú Trang) hiện tại. Ảnh: QUỐC TUẤN

Từ thực trạng đó, xã Xuân Phú đề xuất UBND thành phố thống nhất chủ trương đưa dự án vào danh mục đầu tư công năm 2027 nhằm xây dựng Trường THCS Quế Xuân ở vị trí mới (thôn Phú Trang) thuộc dự án nhóm C.

Địa phương cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ 2,7 tỷ đồng để trùng tu Di tích lịch sử cấp tỉnh Địa điểm chiến thắng Cây Kết; hỗ trợ kinh phí sửa chữa Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Quế Sơn và đưa bác sĩ về Trạm Y tế xã trong năm 2026.

Xã cũng đề xuất đầu tư nâng cấp hệ thống nước sạch và nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp từ các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cơ bản thống nhất chủ trương đưa dự án Trường THCS Quế Xuân (nay là Trường THCS Xuân Phú, phân hiệu Phú Trang) vào danh mục đầu tư công năm 2027 và danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch UBND xã Xuân Phú Nguyễn Thị Thu Thủy báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Lãnh đạo thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng cùng UBND xã Xuân Phú khẩn trương tham mưu về quy mô đầu tư, đơn vị đề xuất và chủ đầu tư dự án để triển khai theo quy định; đồng thời, lưu ý xã Xuân Phú đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch chung của xã.

Đối với Di tích lịch sử cấp tỉnh Địa điểm chiến thắng Cây Kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí tôn tạo trong năm 2027; giao Sở Tài chính phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát hồ sơ, bảo đảm việc đầu tư gắn với bảo tồn và giáo dục truyền thống.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Y tế bố trí bác sĩ về làm việc tại Trạm Y tế xã Xuân Phú trong năm 2026; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ đề xuất kinh phí đầu tư nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ.