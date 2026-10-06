Đắk Lắk: Lãnh đạo xã M'Drắk thừa nhận thiếu sót khi chuyển mục đích hơn 4.000m² đất

Chiều 6/10, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Lâm Thanh Tự, Phó chủ tịch UBND xã M’Drắk đã thông tin về việc địa phương hủy quyết định cho phép Công ty TNHH Gia Hưng ĐK chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trung tâm đăng kiểm.

Ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi họp báo. Ảnh: N.H

Theo ông Tự, điều kiện cấp đất cho Công ty TNHH Gia Hưng ĐK chưa đáp ứng quy định do doanh nghiệp chưa có quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư do UBND tỉnh Đắk Lắk cấp.

"Trong quá trình thẩm định hồ sơ, phòng chuyên môn còn thiếu sót, dẫn đến việc tham mưu ban hành quyết định cấp đất khi chưa đủ điều kiện. UBND xã đã hủy bỏ quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp", ông Tự cho biết.

Phó chủ tịch UBND xã M’Drắk cho hay, địa phương đã hướng dẫn Công ty TNHH Gia Hưng ĐK đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Sau khi có chủ trương đầu tư, UBND xã sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục còn lại.

Ông Lâm Thanh Tự, Phó chủ tịch UBND xã M’Drắk thừa nhận quá trình thẩm định hồ sơ còn thiếu sót, dẫn đến ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng hơn 4.000m² đất khi dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: N.H

Tại buổi họp báo, phóng viên Báo Xây dựng đề nghị UBND xã M’Drắk làm rõ căn cứ pháp lý cho phép doanh nghiệp chuyển 4.099,4m² đất rừng sản xuất sang đất thương mại, dịch vụ để xây dựng trung tâm đăng kiểm.

Trước đó, tại Công văn số 3347/STC-HTQLĐT ngày 24/10/2025, sau khi tổng hợp ý kiến của 8 cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xác định hồ sơ dự án chưa đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo văn bản này, Sở Xây dựng không thống nhất địa điểm thực hiện dự án vì khu đất thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, chưa phù hợp mục tiêu xây dựng trung tâm kiểm định xe cơ giới. UBND xã M’Drắk cũng cho rằng vị trí dự án chưa phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt.

Phóng viên đồng thời đề nghị địa phương thông tin kết quả kiểm tra, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót trong quá trình thẩm định và ban hành quyết định.

Phóng viên Báo Xây dựng đề nghị UBND xã M’Drắk làm rõ căn cứ pháp lý cho phép doanh nghiệp chuyển 4.099,4m² đất rừng sản xuất sang đất thương mại, dịch vụ để xây dựng trung tâm đăng kiểm. Ảnh: N.H

Ông Lâm Thanh Tự cho biết, ông vừa đi học về, hơn nữa nội dung trên không thuộc lĩnh vực ông phụ trách. Chủ tịch UBND xã M’Drắk dự kiến tham dự họp báo nhưng bận làm việc liên quan đến cụm công nghiệp. Ông Tự sẽ báo cáo, trao đổi với Chủ tịch UBND xã và thông tin lại cho Báo Xây dựng.

Kết luận nội dung này, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương, sở, ngành liên quan rà soát hồ sơ, cung cấp đầy đủ thông tin đối với những vấn đề chưa được làm rõ tại buổi họp báo.

Trước đó, Báo Xây dựng có bài viết "Vì sao xã M'Drắk hủy quyết định chuyển mục đích hơn 4.000m² đất?". Theo phản ánh, tại thửa đất số 189, tờ bản đồ số 19 (tại thôn 5, xã M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk) có diện tích rộng hơn 4.000m² nằm giữa vùng sản xuất nông nghiệp.

Ngày 15/7/2026, Chủ tịch UBND xã M’Drắk ban hành Quyết định số 811/QĐ-UBND, cho phép Công ty TNHH Gia Hưng ĐK chuyển toàn bộ 4.099,4m² đất rừng sản xuất tại thửa đất số 189, tờ bản đồ số 19 sang đất thương mại, dịch vụ.

Vị trí thửa đất số 189, tờ bản đồ số 19, diện tích 4.099,4m² được UBND xã M'Drắk chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất sang đất thương mại dịch vụ khi dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: N.H).

Theo quyết định, khu đất được Nhà nước cho thuê, trả tiền thuê đất hằng năm, thời hạn sử dụng đến ngày 1/7/2064. Việc cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Ngày 28/7/2026, ông Nguyễn Đức Thảo, Chủ tịch UBND xã M’Drắk ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA 08021608 cho Công ty TNHH Gia Hưng ĐK.

Đến ngày 14/9/2026, ông Nguyễn Đức Thảo ký Quyết định số 1466/QĐ-UBND, hủy Quyết định số 811/QĐ-UBND. Lý do được nêu là hồ sơ "chưa đảm bảo theo căn cứ, điều kiện quy định tại Điều 116, Điều 122 Luật Đất đai năm 2024".

Cùng ngày, UBND xã M’Drắk ban hành Thông báo số 248/TB-UBND, thu hồi, hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận đã cấp cho Công ty TNHH Gia Hưng ĐK; đồng thời chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định.