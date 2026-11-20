Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trao chứng nhận giảng viên dạy xuất sắc và giảng viên dạy giỏi cho các thí sinh tham dự hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2026

Theo Quy định số 396, ngày 6/1/2026 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, nhóm tiêu chí về đội ngũ giảng viên đặt ra những yêu cầu toàn diện.Với 34 giảng viên, đến nay, nhà trường đã hoàn thành 8/8 tiêu chí về đội ngũ, trong đó có 4 chỉ tiêu vượt chuẩn. Cụ thể, tỷ lệ giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm đạt 89,5%, vượt 14,5% so với yêu cầu; 100% giảng viên có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên, vượt 10%; 100% có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vượt 20%; tỷ lệ giảng viên giữ chức danh giảng viên chính đạt 88,24%, vượt 28,24% so với chuẩn.

Để đạt được kết quả này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường xác định xây dựng đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ có tính chiến lược. Trên cơ sở rà soát thực trạng, đối chiếu từng yêu cầu của bộ tiêu chí, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình chuẩn hóa phù hợp; tạo điều kiện để giảng viên tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. .

Cùng với chuẩn hóa trình độ, chức danh, nhà trường chú trọng tạo môi trường để giảng viên thường xuyên rèn luyện, nâng cao năng lực nghề nghiệp. Các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, hội thảo khoa học, hội thi giảng viên dạy giỏi, thao giảng cấp khoa, cấp trường được quan tâm tổ chức. Qua đó, giảng viên có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những hạn chế trong phương pháp truyền đạt để điều chỉnh, hoàn thiện. Hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế cũng được gắn với nhiệm vụ chuyên môn, giúp đội ngũ cập nhật kiến thức mới, bổ sung vốn thực tiễn và làm phong phú nội dung bài giảng.

Bà Dương Thị Hồng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong quá trình xây dựng trường chính trị chuẩn, nhà trường xác định không chỉ hoàn thành các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ có năng lực thực chất, đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị. Vì vậy, từng tiêu chí được rà soát, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân.

Từ định hướng và sự quan tâm của nhà trường, mỗi khoa chuyên môn, từng giảng viên đã chủ động cụ thể hóa yêu cầu chuẩn hóa bằng việc tự học, tự nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn. Đây được xem là yếu tố quan trọng để các tiêu chí không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hồ sơ, điều kiện mà thực sự chuyển hóa thành năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Giảng viên Vũ Thị Hậu, Khoa Xây dựng Đảng chia sẻ: Bản thân tôi luôn xác định việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ là yêu cầu cần thiết để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy. Bên cạnh hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tôi chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới về công tác xây dựng Đảng, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung vào nội dung bài giảng. Qua sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, hội thi giảng viên dạy giỏi, tôi có thêm cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từng bước đổi mới cách truyền đạt, giúp học viên dễ tiếp thu và vận dụng kiến thức vào công việc.

Qua tìm hiểu thực tế tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cho thấy, công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác giảng dạy. Đội ngũ giảng viên từng bước được củng cố về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ kết quả đã đạt được, thời gian tới, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu và giàu kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ số. Qua đó, duy trì, phát huy các tiêu chí đã đạt, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh trong giai đoạn mới.