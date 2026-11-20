Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn và đại diện Quỹ khuyến học "Chắp cánh tương lai - Biên cương Xứ Lạng" trao học bổng cho học sinh

Là tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Lạng Sơn, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. Sự hạn chế về nguồn lực kinh tế gia đình đang trở thành rào cản lớn, tiềm ẩn nguy cơ làm gián đoạn quá trình học tập của nhiều học sinh nghèo trên địa bàn.

Trước thực tế khó khăn của nhiều học sinh trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn xác định việc hỗ trợ giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm. Xuất phát từ thực tế cơ sở, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có ý tưởng sáng lập, định hướng xây dựng nguồn quỹ khuyến học nhằm mục đích kịp thời hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục và đào tạo, giúp đỡ học sinh thuộc diện khó khăn, yếu thế để tiếp tục vượt khó, vươn lên trong học tập. Thực hiện định hướng này, ngày 3/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-UBND về việc thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học “Chắp cánh Tương lai - Biên cương Xứ Lạng”. Ngày 14/7/2026, Quỹ chính thức ra mắt và kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, quỹ đã nhanh chóng tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Nhờ sự chung tay tích cực đó, nguồn lực của quỹ không ngừng lớn mạnh, hiện đạt tổng số dư gần 10 tỷ đồng. Để quản lý an toàn, minh bạch, đồng thời bảo toàn và phát triển nguồn vốn ý nghĩa này, toàn bộ số tiền hiện đang được gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB).

Ông Nguyễn Hồng Cương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hữu nghị Xuân Cương cho biết: Thành lập quỹ là tạo điểm tựa cho các cháu khó khăn tiếp tục học tập. Về phía doanh nghiệp, chúng tôi đóng góp 2 tỷ đồng trong đợt đầu tiên với mong muốn chắp cánh ước mơ cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Để công tác hỗ trợ đảm bảo công khai, đúng đối tượng, Hội đồng quản lý quỹ phối hợp với chính quyền các cấp và hệ thống trường học rà soát danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Quá trình thẩm định không chỉ dựa trên hồ sơ mà được thực hiện trực tiếp tại gia đình học sinh. Căn cứ thực tế, Hội đồng quản lý quỹ đã điều chỉnh tăng số lượng hỗ trợ học bổng từ 50 suất lên 85 suất trong năm học 2026 - 2027, với định mức 10 triệu đồng/suất.

Ông Đặng Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà quan trọng hơn là sự ghi nhận, hỗ trợ của cộng đồng, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực để cố gắng học thật tốt và biến ước mơ thành hiện thực.

Thực tế, có rất nhiều tấm gương vượt khó xứng đáng được tiếp sức, tiêu biểu như em Mùi Tuấn Anh, lớp 12A1, Trường THPT Tràng Định, quê ở xã Quốc Khánh. Em là 1 trong 85 học sinh nhận học bổng năm học 2026 - 2027. Mồ côi bố từ sớm, gia đình thuộc diện cận nghèo, Tuấn Anh đã biến nghịch cảnh thành động lực vươn lên, xuất sắc đoạt 2 giải nhì môn Hóa học cấp tỉnh (lớp 11 và lớp 12 vượt cấp).

Nhận được học bổng từ Quỹ “Chắp cánh Tương lai - Biên cương Xứ Lạng”, Tuấn Anh xúc động: Sự hỗ trợ ý nghĩa này không chỉ giúp em có thêm chi phí mua tài liệu học tập, san sẻ gánh nặng với mẹ, mà còn là động lực tinh thần to lớn. Đây sẽ là hành trang quý giá giúp em vững tin trên con đường chinh phục ước mơ trở thành thầy giáo,.

Việc vận hành hiệu quả Quỹ Khuyến học “Chắp cánh Tương lai - Biên cương Xứ Lạng” là giải pháp thiết thực để xây dựng xã hội học tập. Chắp cánh một ước mơ hôm nay cũng chính là gieo thêm hạt mầm hy vọng, giúp học sinh Xứ Lạng vững bước viết tiếp những câu chuyện đẹp cho tương lai quê hương đất nước.