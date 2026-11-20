Ông Phạm Bảo Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng hoa, chúc mừng.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 – 20/11/2026), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn trân trọng gửi tới lãnh đạo, cán bộ, công chức đang công tác tại Sở GD&ĐT; các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên toàn ngành lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ông Phạm Bảo Sơn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở GD&ĐT; sự tận tâm, bền bỉ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành; góp phần giữ vững sự ổn định của hệ thống giáo dục sau sắp xếp, bảo đảm hoạt động dạy và học, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Phạm Bảo Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên gửi lời thăm hỏi ân cần tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên toàn ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên bày tỏ niềm tin và hy vọng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tạo dựng môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn yêu cầu các thầy, cô giáo trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, cống hiến, yêu nghề, đào tạo những thế hệ học sinh có đầy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.