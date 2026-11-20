Ngày 19/11, Ban Thường vụ Thành Đoàn Quảng Ninh tổ chức Chương trình Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” thành phố Quảng Ninh năm 2026. Đây là hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và hưởng ứng chương trình phát động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có bà Lê Thị Kim Cúc - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể TP Quảng Ninh, anh Nguyễn Đình Đàn - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Quảng Ninh, anh Nguyễn Vũ - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Quảng Ninh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 50 nhà giáo trẻ tiêu biểu và hàng trăm đoàn viên, thanh niên của ngành giáo dục thành phố.

Phát biểu chào mừng, anh Nguyễn Đình Đàn - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Quảng Ninh cho biết, chương trình đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo đội ngũ nhà giáo trẻ và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Từ gần 100 hồ sơ được giới thiệu, đề cử, qua quá trình xem xét, đánh giá, lựa chọn, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã quyết định tuyên dương 50 nhà giáo trẻ tiêu biểu, đại diện cho những tấm gương nổi bật về đạo đức, chuyên môn, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

"Mỗi nhà giáo trẻ được vinh danh hôm nay là một câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực, sự bền bỉ và tinh thần đổi mới; là những đại diện tiêu biểu cho một thế hệ nhà giáo trẻ Quảng Ninh năng động, trách nhiệm, sáng tạo và giàu lòng nhân ái", Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Quảng Ninh chia sẻ.

Theo đại diện Thành Đoàn Quảng Ninh, đây là những gương mặt tiêu biểu đến từ các cấp học, bậc học, các địa bàn khác nhau, có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, công tác Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động vì cộng đồng.

Trong bài tham luận “Từ những hạt mầm nhỏ đến những ước mơ lớn” - hành trình mười năm miệt mài gieo những hạt mầm tri thức và khát vọng, cô giáo Diệp Thanh Hoa - Giáo viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai cho biết, sau khi tốt nghiệp Khoa Sư phạm của Trường ĐH Hạ Long năm 2016, cô bắt đầu hành trình của mình với hành trang khi ấy là tình yêu trẻ, nhiệt huyết tuổi trẻ và niềm tin rằng mỗi học sinh đều có những khả năng riêng đang chờ được đánh thức.

"Càng gắn bó với nghề, tôi càng nhận ra rằng trong hành trình gieo hạt, không chỉ học trò trưởng thành mà chính người gieo hạt cũng đang lớn lên từng ngày...Hạnh phúc của người thầy không phải là được đứng ở nơi cao nhất, mà là được nhìn thấy những hạt mầm mình gieo ngày hôm nay vươn lên và tỏa sáng trong tương lai", cô Hoa chia sẻ.

Trong khi đó, cô giáo Nguyễn Minh Hằng - Giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Văn Tám, phường Hồng Gai chia sẻ, nghề giáo là một bản nhạc có nốt trầm của thử thách, nốt bổng của niềm vui và nhịp ngân dài của yêu thương. Từ trang giáo án cô bước ra sân trường, từ bài giảng về lòng nhân ái cô cùng học sinh biến yêu thương thành hành động.

"Nếu lớp học gieo những hạt mầm tri thức, thì hoạt động Đội là mảnh đất để hạt mầm lớn lên bằng trải nghiệm và lòng nhân ái. Hai công việc, một điểm chung "tất cả vì học sinh thân yêu". Là giáo viên Ngữ văn, tôi yêu những con chữ, là Tổng phụ trách Đội tôi yêu sắc khăn quàng đỏ, là người yêu âm nhạc tôi tin mỗi đứa trẻ đều mang một giai điệu riêng và người thầy có sứ mệnh giúp giai điệu ấy ngân vang", cô Minh Hằng chia sẻ.

Theo đại diện Thành Đoàn Quảng Ninh, mỗi nhà giáo trẻ được tuyên dương ngày hôm nay là một tấm gương sáng về lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng cống hiến. Dù công tác ở những môi trường nơi đô thị hay vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, các thầy cô đều đang viết tiếp những câu chuyện đẹp về sự nghiệp "trồng người", góp phần vun đắp tri thức, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò.

Từ chương trình hôm nay, Thành Đoàn Quảng Ninh mong muốn đội ngũ nhà giáo trẻ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giảng dạy... để mỗi giờ học thực sự trở thành một hành trình khám phá, khơi dậy tư duy và niềm yêu thích học tập của học sinh.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên TP Quảng Ninh thay mặt Trung ương hội trao tặng bằng khen chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" cho cô Nguyễn Thị Hạnh - Giáo viên Trường Mầm non Hải Sơn, xã Hải Sơn và cô Phạm Thị Thảo - Giáo viên Trường TH&THCS Tân Dân, xã Quảng La. Cùng với đó, cô Nguyễn Thị Minh Hằng và cô Diệp Thanh Hoa được vinh danh là hai trong số 100 đại biểu được nhận danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ V, năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” không chỉ là sự ghi nhận, niềm vinh dự của ngày hôm nay, mà còn là động lực và trách nhiệm để mỗi thầy cô tiếp tục phấn đấu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, trở thành những hạt nhân tích cực trong nhà trường và cộng đồng.