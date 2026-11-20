- “Em thích đến trường vì em thích học và thầy cô rất thương em.”

Long mạnh dạn đứng lên phát biểu khi thầy Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A, đặt câu hỏi cho cả lớp trong giờ sinh hoạt đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: “Các em, mỗi người hãy nói cho thầy biết vì sao các em cần phải đến trường?”

Hiệu trưởng Đức đứng ngoài hành lang lớp học, không khỏi xúc động khi nghe đứa con của mình trả lời dõng dạc như vậy. Khóe mắt anh cay cay. Anh không dám nghĩ có một ngày, đứa con không may mắc hội chứng Down của mình lại có thể chân thành phát biểu như một học sinh bình thường. Cả lớp 9A đều xúc động, thầy Minh cũng nghẹn lời. Thầy cảm nhận được tình yêu thương bao la mà các bạn học sinh trong lớp dành cho người bạn đặc biệt của mình. Đây là lứa học sinh cuối cùng mà thầy đứng lớp trước khi về nghỉ hưu theo chế độ.

Thầy Minh đã có hơn 30 năm gắn bó với ngôi trường cấp hai Trúc Lâm này. Năm 1989, thầy chuyển công tác từ trường cấp ba Như Xuân trên huyện miền núi cùng tên về dạy học ở đây. Trường cách nhà hơn 10 cây số. Ngày nắng cũng như ngày mưa, thầy đều đặn hai buổi đến trường trên chiếc xe đạp Mifa cũ. Trúc Lâm là xã nghèo nhất huyện, tỷ lệ học sinh đến trường cũng thấp nhất. Hồi mới về trường, thầy Minh cùng đồng nghiệp phải đến từng nhà trong xã để vận động phổ cập giáo dục, động viên các gia đình cho con em đến trường. Trong xã, không ai là không biết thầy Minh. Có những gia đình, cả bố, mẹ và các con đều từng là học trò của thầy. Biết bao thế hệ học trò đã được thầy dạy dỗ nên người, rồi trở về quê hương, góp phần xây dựng xã nghèo.

Minh hoạ: VŨ NHƯ PHONG

Hiệu trưởng Đức cũng là một người như vậy. Cách đây bốn năm, anh trở về xã nhà, nhận nhiệm vụ hiệu trưởng ngôi trường cấp hai. Anh không khỏi xúc động khi gặp lại các thầy cô giáo cũ. Các thầy cô cũng xúc động khi người học trò nghèo học giỏi năm xưa nay đã trở thành đồng nghiệp của mình, không những vậy còn là người đứng đầu nhà trường. Dù đã là hiệu trưởng, thầy Đức vẫn luôn lễ phép với các thầy cô cũ. Trước các thầy cô, thầy Đức vẫn coi mình là một học trò như ngày nào. Giữa thầy Đức và thầy Minh, ngoài tình thầy trò còn có cả tình đồng nghiệp.

Thầy Minh là giáo viên thể dục kiêm Tổng phụ trách Đội của trường. Ngày thầy Đức về trường, với quyết tâm xây dựng trường cấp hai của xã thành trường đạt chuẩn quốc gia, công việc còn bộn bề. Người đồng nghiệp thân thiết luôn cùng thầy Đức chia sẻ những nỗi lo và bàn bạc công việc chính là thầy Minh. Là một trong những giáo viên đầu tiên của trường, thầy Minh cũng như bao thầy cô giáo khác, mong mỏi hơn ai hết ngôi trường được đầu tư phòng học, sân chơi và các trang thiết bị dạy học đạt chuẩn.

Tuy vậy, có một điều khiến hiệu trưởng Đức trăn trở không thôi. Đó không phải chuyện trường lớp mà là chuyện gia đình. Thầy Đức có hai người con, nhưng chẳng may đứa con đầu là Long lại mắc hội chứng Down. Hai vợ chồng cố gắng cho Long đến trường để cháu có cơ hội hòa nhập với bạn bè. Tuy nhiên, càng lên lớp lớn, khoảng cách giữa Long và các bạn đồng trang lứa ngày càng rộng ra. Long trở nên sợ sệt và không còn muốn đến lớp. Thương con, vợ chồng thầy Đức không khỏi đắn đo về việc có nên cho con tiếp tục đi học hay không.

Khi biết chuyện, thầy Minh đã đến tận nhà thăm gia đình thầy Đức và cháu Long. Với kinh nghiệm của một người thầy giáo lâu năm, thầy nói với thầy Đức:

“Em hãy thương thằng bé thật nhiều. Khi được đối xử tốt, được yêu thương, thằng bé sẽ đáp lại bằng tình cảm của mình. Em nên cho cháu đi học để cháu được hòa nhập với bạn bè. Cháu có thể chơi với các bạn, còn các bạn cũng sẽ tập đối xử bình thường với cháu, đồng thời cho cháu cùng tham gia các hoạt động.”

Thầy Minh động viên thầy Đức yên tâm gửi Long vào lớp 6A do thầy chủ nhiệm.

Từ ngày Long vào lớp, thầy Minh luôn dành cho người học trò ấy sự quan tâm và chăm sóc ân cần. Trong các giờ sinh hoạt, thầy kể những câu chuyện nhằm khơi dậy tình yêu thương bạn bè trong mỗi học sinh lớp 6A. Thầy dạy rằng, với những người bạn có hoàn cảnh khó khăn, các em cần quan tâm, chăm sóc và đối xử tốt với bạn. Tập thể lớp 6A, dưới sự dạy bảo của thầy Minh, đã đối xử với Long như một người bạn học bình thường. Đồng thời, các bạn cũng hiểu rằng Long có những hạn chế riêng nên cần kiên nhẫn và cởi mở hơn với bạn. Các thầy cô luôn quan tâm, kiên nhẫn uốn nắn Long nhưng không đặt nặng vấn đề học hành. Với Long, niềm vui được đến lớp và vui chơi cùng bạn bè mới thật sự cần thiết.

Ngoài giờ lên lớp, Long đều hăng hái tham gia cùng các bạn trong những buổi lao động ở trường như nhổ cỏ, trồng cây, dọn dẹp vệ sinh sân trường và lớp học. Đến phiên trực nhật, các bạn phải lau bảng, giặt giẻ lau bảng, quét lớp, chuẩn bị chậu nước, khăn bàn và lọ hoa trên bàn giáo viên. Được thầy cô giao cho việc gì, Long cũng vui lắm, hãnh diện lắm, bởi đó chính là dịp để em được “làm nhiệm vụ” và cảm thấy tự hào. Long đặc biệt thích lao động, nhất là việc lau xóa bảng sau mỗi tiết học. Và các bạn vui vẻ dành riêng phần việc này cho Long.

Lớp học có một chiếc bảng đen lớn, góc trên ghi sĩ số và số bạn vắng mặt trong mỗi buổi học. Bảng viết phấn nên thường xuyên phải “sạc pin”, có nghĩa là làm cho bảng bạc màu trở lại đen bóng sau một vài tuần. Những buổi cuối tuần được giao làm công việc ấy luôn là khoảng thời gian rất vui đối với Long và nhóm bạn được phân công. Những thứ cần dùng là những cục pin hỏng, lá khoai lang và cọng chuối. Bảng được lau sạch sẽ, sau đó chà xát bằng lá khoai. Tiếp đó, pin được đập ra, lấy phần than đen hòa với nước, rồi dùng chiếc chổi làm từ thân tàu chuối đập nát để bôi thật kỹ lên bảng. Công việc phải được thực hiện hai lượt. Đợi bảng khô lại là có ngay một chiếc bảng đen nhánh như mới. Dù sau mỗi buổi lao động, tay chân và mặt mũi đều đen nhẻm, lấm lem những vệt pin đen, nhưng Long rất vui, miệng cười tươi hớn hở. Giờ đây, mỗi ngày đi học là một ngày vui với Long. Cứ vậy, Long và các bạn lần lượt lên lớp 7A, rồi 8A và chẳng mấy chốc đã trở thành những học sinh lớn nhất trường, lớp 9A.

Ngày 20 tháng 11 năm ấy có lẽ là ngày vui nhất đối với Long và cả lớp 9A. Sau buổi sinh hoạt lớp ở trường, buổi chiều cả lớp được nghỉ học. Các bạn rủ nhau đến nhà thầy Minh chơi.

Ngày 20/11 bao giờ cũng là dịp đặc biệt đối với học trò. Từ mấy ngày trước, cả lớp đã xôn xao bàn chuyện mua quà gì, thăm thầy cô nào. Đến ngày ấy, cả bọn rồng rắn đạp xe, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng miệng vẫn cười nói, trêu chọc nhau chí chóe. Trên khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng thấy hoa tươi và những nhóm học trò ríu rít đến thăm thầy cô. Các thầy cô cũng háo hức chuẩn bị kẹo bánh, đón những đứa học trò tinh nghịch trở về thăm trường, thăm lớp.

Long đã dự tính từ trước. Em về nhà, chọn những cành hoa hồng, hoa thược dược đẹp nhất trong vườn, cắt xuống rồi gói cẩn thận vào một tờ giấy báo. Sau đó, Long mang hoa lên trường, cùng các bạn đến nhà thầy Minh. Long muốn dành những bông hoa đẹp nhất cho người thầy giáo kính yêu của mình.

Rồi kỳ tổng kết năm học cuối cùng cũng đến. Cả lớp bồi hồi, xúc động trong ngày chia tay. Cả lớp đang náo động, ồn ã là vậy, nhưng tất cả đều im phăng phắc khi thầy Minh bắt đầu nói:

“Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp ta. Hôm nay cũng là buổi dạy cuối cùng thầy đứng trước lớp. Thầy sẽ nghỉ hưu vào tháng 6 này. Thầy đã dạy ở ngôi trường này hơn 30 năm. Có rất nhiều anh chị khóa trước đã học với thầy. Nhưng lớp chúng ta là một lớp học đặc biệt, thầy sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Lớp chúng ta làm thầy tự hào, không chỉ vì học rất giỏi mà còn biết yêu thương bạn bè, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thầy tuyên dương lớp trưởng, lớp phó học tập và tất cả các bạn. Thầy đặc biệt tuyên dương bạn Long, một thành viên chăm chỉ lao động nhất lớp. Lớp học luôn sạch sẽ, bảng viết được lau đen bóng sau mỗi tiết học là nhờ có bạn Long năng nổ, nhiệt tình. Nào, cả lớp hãy dành một tràng pháo tay cho Long nhé!”

Thầy còn nói nhiều, nói nhiều nữa, nhưng Long chỉ nhớ lúc đó mình rơm rớm nước mắt như chực bật khóc. Em xúc động trước những lời khen ngợi thầy dành riêng cho mình trước cả lớp.

Thầy Minh nghỉ hưu, Long đã vào học cấp ba. Nhưng không năm nào Long không dành những bông hoa đẹp nhất trong vườn nhà đem tặng thầy nhân ngày 20/11. Mỗi dịp như vậy, thầy Đức lại cùng con đến thăm người thầy giáo của cả hai bố con.

Trường cấp hai Trúc Lâm đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong buổi lễ đón nhận danh hiệu, hiệu trưởng Đức mời thầy Minh cùng các thầy cô giáo đã nghỉ hưu về dự. Thầy Đức dành những lời tri ân chân thành tới các thầy cô giáo và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới thầy Minh, người đã góp công sức để ngôi trường được khang trang, đẹp đẽ như hôm nay.

Về hưu được ba năm thì thầy Minh ốm nặng. Biết tin, các thầy cô và học trò đến thăm đông lắm. Thầy đã nghỉ hưu nhưng vẫn có rất nhiều thế hệ học trò tìm đến thăm. Trong số đó, có những học trò đã lớn tuổi, cùng thế hệ với thầy Đức; cũng có những em còn rất nhỏ, thuộc lớp cuối cùng của Long và các khóa sau đó. Thầy Minh ốm nặng, nằm liệt giường. Ngày 20/11, học trò đến thăm, vây kín bên giường thầy. Thầy dù mệt nhưng thấy học trò tới thăm thì xúc động, nước mắt cứ thế trào ra. Tình thầy trò khi ấy thật thiêng liêng và cao cả.

Mấy tháng sau, thầy Minh mất. Ngày viếng thầy, vòng hoa của các khóa học, các lớp nối nhau xếp kín. Những hàng dài học trò nối nhau đến viếng thầy giáo, bất kể ngày đêm, bất kể hôm đó mưa to. Ai cũng bùi ngùi, xót xa, tiếc thương người thầy đáng kính.

Long cùng bố thắp nén hương tiễn biệt người thầy kính yêu. Trước di ảnh của thầy, không kìm được nước mắt, Long khóc òa lên, khiến hiệu trưởng Đức đứng bên cạnh cũng nghẹn ngào khóc theo con.

Một người học trò đặc biệt của một người thầy đặc biệt.