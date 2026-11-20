PGS.TS Nguyễn Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại. Ảnh: Đình Tuệ.

Cùng dự và chung vui với nhà trường có TS Cảnh Chí Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; TS Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ GD&ĐT.

Dân tộc Việt Nam có truyền thống "tôn sư trọng đạo", hình ảnh người thầy luôn được xã hội tin yêu và kính trọng. Từ năm 1982, ngày 20/11 chính thức trở thành ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (gọi tắt Ngày Nhà giáo Việt Nam). Đây trở thành ngày hội lớn của toàn dân tôn vinh các thầy giáo, cô giáo và nghề dạy học cao quý.

Trên hành trình xây dựng và phát triển, mỗi thành tựu đạt được đều là kết quả của trí tuệ, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động. Những đóng góp xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ đào tạo đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định uy tín và vị thế của Nhà trường.

Nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp tiêu biểu đó, trong khuôn khổ buổi lễ hôm nay, nhà trường tổ chức công bố và trao các quyết định khen thưởng của các cấp dành cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc dưới sự điều hành của TS Cảnh Chí Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng Lê Quân (thứ 4 từ trái sang) và lãnh đạo Trường Đại học Thương mại chụp ảnh cùng giảng viên được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Các thầy cô được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Lê Quân trao Cờ thi đua cấp Bộ cho các tập thể/cá nhân của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại chia sẻ, phía sau mỗi giờ lên lớp là những đêm thầy cô miệt mài soạn bài, những buổi chấm bài đến khuya, những lần trăn trở vì một sinh viên bỏ học, những giờ miệt mài bên bài báo khoa học, những cuộc nhắn tin lúc 10h đêm để trả lời một em sinh viên.

Phần lớn những điều ấy không có trong KPI của các thầy cô, cũng không nằm trong báo cáo và cũng chẳng ai đo đếm được. Nhưng tôi tin rằng, đó mới chính là phần đẹp nhất của nghề giáo. Máy móc có thể trả lời câu hỏi của sinh viên nhanh hơn chúng ta nhưng không thể hiểu học trò hơn chúng ta. Nghề giáo vì thế không bị thu hẹp lại, mà càng trở nên quý giá hơn trong thời đại này.

"Trong những năm qua, nghề giáo không hề dễ dàng. Yêu cầu mỗi ngày một cao, áp lực mỗi ngày một nhiều, trong khi cuộc sống của mỗi người còn biết bao điều phải lo toan. Các bạn hãy tự hào về nghề mình đã chọn. Bởi chúng ta đang làm một công việc mà thành quả của nó không nằm trong những con số, mà nằm trong cuộc đời của những con người mà chúng ta đã chạm đến" - PGS.TS Nguyễn Hoàng bày tỏ.

Em Lê Minh Thiện - K60LXI3, Viện Kinh doanh quốc tế và Logistic, đại diện sinh viên Trường Đại học Thương mại phát biểu tri ân các thầy cô tại buổi lễ.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà tập thể sư phạm nhà trường giành được trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân mong muốn và đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống về kinh tế, thương mại và quản trị kinh doanh; dồn lực cho nghiên cứu ứng dụng và tư vấn chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng suất lao động quốc gia.

Nhà trường cần đổi mới chương trình đào tạo; tích hợp sâu tri thức về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, logistics thông minh và tài chính bền vững vào giảng dạy; gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, chuẩn mực đạo đức và sẵn sàng hội nhập. Phát huy hiệu quả các trung tâm nghiên cứu vừa thành lập để giải quyết các bài toán thực tiễn về chuyển đổi số.

Đồng thời, đẩy mạnh công bố quốc tế, mở rộng hợp tác học thuật uy tín và hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong theo chuẩn mực khu vực và thế giới. Đổi mới quản trị minh bạch, có cơ chế trọng dụng nhân tài; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ danh dự để mỗi thầy cô yên tâm cống hiến...

Các tập thể/cá nhân được lãnh đạo Bộ GD&ĐT khen thưởng.

Các tập thể/cá nhân được lãnh đạo Bộ GD&ĐT khen thưởng.

Các tập thể/cá nhân được lãnh đạo Bộ GD&ĐT khen thưởng.

Các tập thể/cá nhân được lãnh đạo Bộ GD&ĐT khen thưởng.

Giữa thời đại công nghệ biến đổi không ngừng, người thầy càng giữ vai trò thiêng liêng trong việc truyền lửa, khơi mở tư duy và hun đúc đạo đức, thượng tôn pháp luật cho thế hệ tương lai. Các em sinh viên hãy tận dụng môi trường năng động tại Trường Đại học Thương mại để làm chủ công nghệ, trau dồi ngoại ngữ, rèn luyện tư duy độc lập và lòng chính trực – bởi thành công của các em ngày mai chính là niềm tự hào lớn nhất của thầy cô hôm nay.