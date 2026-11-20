Trong không khí trang trọng của buổi lễ tại cơ sở Đông Hòa, những lời tri ân được gửi đến các thế hệ giáo viên, viên chức và người lao động đã đồng hành cùng nhà trường suốt ba thập kỷ. Phát biểu tại chương trình, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, TS. Bùi Thị Hồng Hạnh, nhấn mạnh, đằng sau những huy chương Olympic, giải thưởng quốc gia, quốc tế và thành công của học sinh là tâm huyết, công sức cùng những hy sinh thầm lặng của thầy cô.

TS. Bùi Thị Hồng Hạnh phát biểu đầy cảm xúc tại buổi lễ.

Không chỉ truyền đạt kiến thức, các thầy cô còn góp phần khơi dậy niềm say mê khám phá, trao cho học sinh niềm tin vào khả năng bản thân, khuyến khích tư duy độc lập và tôn trọng sự khác biệt. Cô Hiệu trưởng khẳng định, nếu thành tích là điều làm nên danh tiếng của trường thì tình yêu nghề, tình thương học trò và sự tận tụy của các thế hệ nhà giáo chính là những giá trị tạo nên chiều sâu, sức sống bền vững của nhà trường trong lòng học sinh.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, đầu tư nhằm thể hiện lòng biết ơn, tri ân thầy cô.

Cũng tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG-HCM, gửi lời tri ân đến các thế hệ thầy cô, đồng thời nhấn mạnh người thầy không chỉ trao truyền kiến thức mà còn giúp học trò xây dựng niềm tin vào bản thân, tự tin lựa chọn con đường riêng. Bà cũng thông tin, TP.HCM đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết về chính sách thu nhập tăng thêm cho giáo viên trường, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. ĐHQG-HCM dự kiến đầu tư chỉnh trang toàn diện cơ sở An Đông và xây dựng thêm một tòa nhà mới tại cơ sở Đông Hòa, mở rộng không gian học tập, nghiên cứu cho thầy trò.

﻿GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai gửi lời tri ân đến các thế hệ thầy cô và chia sẻ định hướng phát triển của Trường Phổ thông Năng khiếu trong chặng đường tiếp theo.

Buổi lễ năm nay cũng đánh dấu 30 năm thành lập Trường Phổ thông Năng khiếu. Tiền thân là Hệ phổ thông trung học chuyên Toán - Tin thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, trường chính thức thành lập ngày 4/7/1996. Riêng năm 2026, học sinh trường đạt nhiều thành tích quốc tế như Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế, Huy chương Vàng Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương và Huy chương Vàng Olympic Vật lý Baltic - Bắc Âu.

Các thầy cô Trường Phổ thông Năng khiếu bồi hồi khi cùng nhìn lại hành trình gieo tri thức và đồng hành với nhiều thế hệ học sinh.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, trường giành 73 giải thưởng. Đáng chú ý, từ năm học 2022-2023, trường triển khai các lớp chuyên theo lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Khoa học xã hội, tạo điều kiện để học sinh phát triển tư duy liên ngành, mở rộng kiến thức và trải nghiệm nghiên cứu khoa học.

Teen trường Phổ thông Năng khiếu rạng rỡ trong buổi sáng làm lễ kỷ niệm.

Hướng đến chặng đường tiếp theo, nhà trường đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới chương trình, tăng cường nghiên cứu khoa học, học tập liên ngành và ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Trong khi đó, ĐHQG-HCM đang xây dựng Chương trình phát triển hệ sinh thái nhân tài VNU-TALENT giai đoạn 2027-2031 để trình Chính phủ, dự kiến tuyển chọn và bồi dưỡng 1.000 học sinh, sinh viên tài năng, mở rộng cơ hội tiếp cận cố vấn học thuật, học bổng và nghiên cứu khoa học từ sớm.

Trường Phổ thông Năng khiếu nhận bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM và Cờ truyền thống của UBND TP.HCM.

Ba mươi năm là hành trình được tạo nên từ nhiều thế hệ thầy và trò. Trong ngày 20/11 đặc biệt này, những thành tích của nhà trường không chỉ là niềm tự hào mà còn gợi nhắc về những đóng góp bền bỉ của các thế hệ giáo viên - những người đã và đang bồi đắp thế hệ nhân tài cho đất nước.

Tôn Huy