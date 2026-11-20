Tại chương trình, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã trao tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho Trường Đại học Đông Á - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2025-2026.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS. Đỗ Trọng Tuấn - Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Đông Á ghi nhận thành tựu nhiều mặt của thầy và trò nhà trường.

Năm 2026, nhà trường có 4 chương trình đào tạo (Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh và Quản trị khách sạn) được trao chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á; đồng thời có 3 chương trình đào tạo khác hoàn thành đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn này.

Trường Đại học Đông Á cũng tăng hạng ấn tượng trong Bảng xếp hạng đại học bền vững (Sustainability Impact Ratings) năm 2026 của Times Higher Education, với điểm đánh giá cao ở các chỉ số: giáo dục chất lượng, bình đẳng giới, việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 3 từ phải qua) trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho Trường Đại học Đông Á.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục được Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) bình chọn là đại học tiêu biểu của Việt Nam trong hợp tác hiệu quả với doanh nghiệp Nhật Bản ở 2 kỳ liên tiếp (năm 2021 và 2026).

Trước đó, trường cũng đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 2 chu kỳ liên tiếp và đa số ngành đào tạo đạt chuẩn kiểm định với điểm đánh giá cao.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, trong năm qua, giảng viên nhà trường công bố thêm 49 bài báo trong nước và 51 bài báo quốc tế (trong đó có 33 bài thuộc danh mục Q1 và Q2)...

Về hợp tác và việc làm sinh viên, có thêm 30 hợp tác với các đối tác doanh nghiệp được ký kết mới trong năm 2026, nâng tổng số đối tác lên hơn 850 đơn vị. Nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn trong nước như Foxlink, Luxshare ICT, VinFast, Honda, Pharmacity,… tiếp tục tiếp nhận sinh viên các khối ngành Kỹ thuật, Ngôn ngữ, Kinh tế, Sức khỏe đến thực tập và làm việc, đồng thời đồng hành cùng nhà trường trong khâu đào tạo nguồn nhân lực kế cận.

Dịp này, Nhà trường cũng tuyên dương, ghi nhận nỗ lực cùng loạt thành tích xuất sắc của sinh viên và giảng viên nhà trường qua nhiều giải thưởng về chuyên môn học thuật, ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp… tại các cuộc thi cấp quốc gia và khu vực trong năm học 2025-2026.