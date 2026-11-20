Lee Jin-woolà người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong Kỳ thi năng lực đầu vào trường luật (LEET) của Hàn Quốc. Ảnh: JTBC.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết vẫn tiếp tục điều tra những cáo buộc liên quan đến Lee Jin-woo (32 tuổi), dù người này đã qua đời hôm 19/11. Tuy nhiên, việc không thể lấy lời khai trực tiếp từ người bị tố giác khiến quá trình xác minh phương thức gian lận và những người có thể liên quan trở nên khó khăn.

Lee được phát hiện tử vong tại một nhà nghỉ ở quận Gangdong, phía đông Seoul, vào khoảng 13h12 cùng ngày. Theo cảnh sát, tại hiện trường có một mẩu ghi chú được cho là do anh viết. Nội dung đề cập đến tình trạng kiệt sức về tinh thần nhưng không giải thích những nghi vấn gian lận trong thi cử.

Cơ quan chức năng dự kiến tiến hành giám định pháp y và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Trước đó, Lee cam kết livestream quá trình làm bài thi tuyển sinh đại học nhằm chứng minh năng lực và bác bỏ cáo buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận. Tuy nhiên, anh không xuất hiện tại buổi kiểm chứng theo kế hoạch, theo Yonhap.

Cảnh sát gặp khó khi điều tra

Lee trở thành tâm điểm tranh luận sau khi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi năng lực đầu vào trường luật (LEET). Thành tích này gây chú ý bởi kết quả học tập trước đó của anh có sự thay đổi đáng kể.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, Lee từng đạt kết quả ở các bậc 6-8 trong hệ thống xếp hạng gồm 9 bậc, với bậc 1 là cao nhất. Đến năm 2024, anh đạt bậc 2 môn Ngữ văn, bậc 1 môn Toán và Tiếng Anh, qua đó trúng tuyển ngành Khoa học Chính trị và Quan hệ quốc tế tại Đại học Korea.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026, tổ chức vào tháng 11/2025, Lee tiếp tục đạt bậc 1 ở tất cả môn thi và chuyển sang học ngành Nha khoa tại Đại học Quốc gia Seoul. Sau đó, anh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi LEET.

Sự tiến bộ nhanh chóng khiến nhiều người đặt câu hỏi về phương pháp học tập của Lee, đặc biệt khi xuất hiện thông tin liên quan đến khả năng sử dụng AI trong các kỳ thi.

Nghi vấn xuất phát từ lời kể của người từng dạy thêm môn Khoa học sự sống cho Lee. Người này cho biết học viên khi đó chưa nắm được kiến thức cơ bản về gene và trình tự DNA. Tuy nhiên, trong kỳ thi năm 2024, Lee chỉ trả lời sai một câu ở môn Sinh học 2.

Thông tin ban đầu được một sinh viên Đại học Korea chia sẻ trên diễn đàn nội bộ. Sau đó, luật sư Bang Min-woo thuộc Công ty luật Min tổng hợp các tình tiết và đưa vào đơn tố giác Lee. Một số người nghi ngờ anh được hướng dẫn sử dụng AI để giải đề trước kỳ thi. Tuy nhiên, cáo buộc này chưa được chứng minh.

Lee Jin-woo, người đạt điểm tuyệt đối LEET, vắng mặt tại buổi kiểm chứng công khai. Ảnh: Yonhap News.

Cuốn sách Brain Accel (tạm dịch: Tăng tốc não bộ) do Lee xuất bản cũng vướng tranh cãi. Trong sách, anh kể về chuyến đi bộ xuyên Hàn Quốc kéo dài ba tuần vào năm 2022, sau khi mất điện thoại. Lee cho rằng việc hạn chế tiếp xúc với công nghệ trong hành trình giúp cải thiện khả năng nhận thức.

Anh cũng đề cập đến những thói quen như hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường và tập thể dục cường độ cao trong thời gian ngắn để tăng khả năng tập trung. Tuy nhiên, một số độc giả nhận xét cách hành văn trong sách thiếu tự nhiên, có cấu trúc giống văn bản dịch và mang đặc điểm của nội dung do AI tạo ra.

Việc sử dụng thuật ngữ khoa học thần kinh nhưng không dẫn nguồn tài liệu cụ thể cũng làm dấy lên nghi vấn.

Ngày 17/11, trong cuộc phỏng vấn với JoongAng Ilbo, Lee chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng về một số vấn đề, trong đó có dấu hiệu trên phiếu trả lời LEET cho thấy anh từng đánh dấu đáp án sai hàng rồi sửa lại. Anh hẹn sẽ giải đáp những thắc mắc trong buổi kiểm chứng dự kiến diễn ra hai ngày sau.

Theo kế hoạch của Viện nghiên cứu tuyển sinh IDA, Lee sẽ livestream làm phần thi Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay trên YouTube. Đơn vị tổ chức chuẩn bị máy dò kim loại và thiết bị kiểm tra bên trong tai nhằm loại trừ khả năng sử dụng thiết bị gian lận. Sau phần làm bài, anh dự kiến tham gia hỏi đáp với một giáo viên Ngữ văn.

Tuy nhiên, Lee không xuất hiện. Đại diện IDA cho biết điện thoại của anh đã tắt từ ngày 18/11. Đơn vị này sau đó đề nghị cảnh sát xác minh tình trạng của Lee. Cảnh sát cũng nhận được nhiều tin báo tìm người từ những người lo lắng cho sự an toàn của anh.

Sau khi Lee qua đời, cảnh sát khẳng định vẫn tiếp tục điều tra. Đơn tố giác trước đó đã được giao cho đội điều tra tội phạm tài chính thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul.

Dù vậy, việc Lee qua đời khiến quá trình xác minh gặp nhiều trở ngại. Cảnh sát khó có thể lấy lời khai trực tiếp, trong khi các biện pháp như khám xét nơi ở, giám định dữ liệu điện thoại và truy tìm dòng tiền qua tài khoản ngân hàng cũng có thể gặp khó khăn.

Siết chặt bê bối gian lận AI

Vụ việc của Lee diễn ra trong bối cảnh hệ thống thi cử Hàn Quốc vừa trải qua một bê bối gian lận bằng công nghệ. Trước đó, một thí sinh 34 tuổi họ Han, người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế năm nay, thừa nhận sử dụng camera siêu nhỏ và công cụ AI để gian lận.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về khả năng các thiết bị công nghệ được sử dụng để qua mặt quy trình giám sát trong những kỳ thi quan trọng. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (CSAT) hôm 19/11, nhà chức trách đã tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát.

Hơn 500.000 học sinh tham gia kỳ thi kéo dài khoảng 8 tiếng. Thí sinh không được mang bút và tẩy cá nhân vào phòng thi. Những chiếc cúc áo có khả năng che giấu camera siêu nhỏ cũng được dán niêm phong.

Cơ quan chức năng còn phát ba cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại di động trên toàn quốc nhằm phát hiện các thiết bị có thể bị mang lén vào phòng thi.

Tại một số điểm thi ở Seoul, những quy định mới khiến học sinh lo lắng. Một thí sinh tên Kwak Yoo-min thậm chí đổi từ áo sơ mi có cúc sang áo phông vì sợ bị nghi gian lận.

Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến tăng mức xử phạt đối với hành vi này. Người bị phát hiện gian lận có thể bị cấm tham gia kỳ thi trong 10 năm và đối mặt với các hình phạt hình sự. Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi trao thưởng ít nhất 100 triệu won (khoảng 75.000 USD) cho người cung cấp thông tin về hành vi gian lận, theo Reuters.

Sau kỳ thi, Bộ Giáo dục thông báo sẽ kiểm tra 22 điện thoại bị thu giữ tại các điểm thi để xác định liệu chúng có được sử dụng cho mục đích gian lận hay không.

Kính mắt được kiểm tra trước giờ bắt đầu kỳ thi tuyển sinh đại học thường niên tại một điểm thi ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh biện pháp giám sát, nhà chức trách còn điều chỉnh nhiều hoạt động trong ngày thi nhằm bảo đảm điều kiện làm bài. Thị trường tài chính mở cửa muộn hơn một giờ. Các chuyến bay không được phép cất cánh trong 35 phút diễn ra phần thi nghe Tiếng Anh để hạn chế tiếng ồn.

Những vụ việc liên tiếp khiến một bộ phận thí sinh đặt câu hỏi về độ tin cậy của các kỳ thi quốc gia trong thời đại AI. Một nam thanh niên 22 tuổi họ Lee, đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức cấp 7, cho rằng hai vụ việc liên quan đến kỳ thi kế toán thuế và LEET cho thấy công tác quản lý thi cử chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ.

Theo nam thí sinh, những người dành nhiều thời gian ôn luyện có thể chịu thiệt nếu người khác sử dụng AI để đạt kết quả cao hơn. Một số học sinh cũng bày tỏ lo ngại rằng hành vi gian lận sẽ làm suy giảm giá trị của nỗ lực học tập và ảnh hưởng đến cơ hội của những người dự thi nghiêm túc.

Trong khi đó, các nghiên cứu về năng lực AI càng khiến vấn đề được quan tâm. Nhóm giáo sư Kim Si-ho tại Đại học Yonsei từng ghi nhận ChatGPT đạt tỷ lệ trả lời đúng 69% ở môn Tiếng Anh, 34% ở Ngữ văn và 19% ở Toán trong bài kiểm tra năm 2023. Đến năm 2026, các phiên bản AI tạo sinh mới nhất đạt tỷ lệ trên 90% trong những bài thi tương tự.

Những con số này cho thấy năng lực của AI đã thay đổi đáng kể, đồng thời đặt ra thách thức mới cho công tác tổ chức và giám sát thi cử. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu không phải bằng chứng cho thấy Lee đã sử dụng AI để gian lận.