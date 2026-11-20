Đại tá Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Lâm

Cùng dự buổi gặp mặt có Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; thủ trưởng các Cục, đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Cao đẳng Biên phòng.

Trình bày diễn văn tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Biên phòng cho biết, những năm qua, Nhà trường luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Với sự đóng góp của nhiều thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học viên, Nhà trường từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ giảng viên vững về chuyên môn, giàu kinh nghiệm giảng dạy. Đến nay, Nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn nhân viên nghiệp vụ biên phòng, công tác trên mọi miền biên cương của Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Trần Tuấn Anh (thứ 2, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Biên phòng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Ngọc Lâm

Thời gian qua, Nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, lập thành tích chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Các phòng, khoa, ban, tiểu đoàn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đội ngũ giảng viên thi đua thực hiện nhiều giờ giảng hay, bài giảng tốt; học viên nỗ lực học tập, rèn luyện, đạt nhiều điểm cao để tri ân các thầy giáo, cô giáo.

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, công tác tốt” ngày càng đi vào chiều sâu. Tại Hội thi giảng viên giỏi năm học 2025-2026, có 20 nhà giáo đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp khoa, 12 nhà giáo đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở. Nhà trường cũng đề nghị cấp trên xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 1 đồng chí. Đây là những nhà giáo tiêu biểu, tận tụy với nghề, thường xuyên trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp của Bộ đội Biên phòng.

Đại tá Trần Tuấn Anh trao giấy chứng nhận cho các giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2025-2026. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong công tác quản lý, rèn luyện học viên, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời động viên, giúp đỡ học viên khắc phục khó khăn. Các cán bộ chú trọng đổi mới phương pháp quản lý, phát huy dân chủ, khuyến khích học viên chủ động, sáng tạo trong học tập. Với sự tận tâm và tác phong gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, cán bộ quản lý giáo dục thực sự là người thầy thứ hai của học viên.

Những thành tích của các tập thể, cá nhân đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Nhà trường. Thời gian tới, mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục nỗ lực, tâm huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Quân đội, lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhân dân giao phó; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài cho lực lượng Bộ đội Biên phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Quyền trình bày diễn văn tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Lâm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Trần Tuấn Anh chúc mừng các thầy giáo, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời biểu dương những kết quả Trường Cao đẳng Biên phòng đạt được trong năm học vừa qua. Đại tá Trần Tuấn Anh ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giảng viên trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học; nhiều đề tài của giảng viên đã được ứng dụng vào thực tiễn quản lý, bảo vệ biên giới.

Đại tá Trần Tuấn Anh đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Biên phòng thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo. Nhà trường cần chú trọng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đầu ngành; cử giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đi đào tạo tại các trường trong và ngoài Quân đội, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học.

Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, Đại tá Nguyễn Văn Quyền tặng hoa chúc mừng các khoa giảng dạy nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Ngọc Lâm

Nhấn mạnh phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Đại tá Trần Tuấn Anh yêu cầu Nhà trường rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với chuẩn đầu ra của từng đối tượng; chú trọng rèn luyện cho học viên kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tiễn công tác biên phòng. Đội ngũ giảng viên cần tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy học; đồng thời phối hợp với các đơn vị trong lực lượng nghiên cứu, giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Lâm

Bên cạnh đó, Nhà trường cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Cùng với công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, cần chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bổ sung giáo trình, tài liệu, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Dịp này, Trường Cao đẳng Biên phòng công bố danh sách giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2025-2026. Đại tá Trần Tuấn Anh trao giấy chứng nhận cho các giảng viên.

Kết thúc năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Biên phòng được xếp loại đơn vị huấn luyện Khá; Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân của Nhà trường. Có 5 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 4 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 50 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 206 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.