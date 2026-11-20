Người dạy và người học cùng phát triển

Trong một buổi đào tạo về an toàn trên lưới điện hạ áp, ông Bùi Xuân Thành - Trưởng ban An toàn, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đưa ra tình huống: Tổ công tác đến hiện trường mới phát hiện dụng cụ thử điện bị hỏng, trong khi công việc cần hoàn thành gấp. Quay về thay dụng cụ sẽ ảnh hưởng tiến độ, nhưng tiếp tục làm theo kinh nghiệm lại không bảo đảm yêu cầu an toàn.

Ông Bùi Xuân Thành, Trưởng ban An toàn - Tổng công ty Điện lực miền Bắc, giảng dạy tại chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 3 của EVNNPC, tháng 11/2026. Nguồn: NVCC

Thay vì đưa ra ngay đáp án, ông Thành để học viên cùng cân nhắc các lựa chọn, phân tích rủi ro và đề xuất phương án xử lý. Qua thảo luận, người học nhận diện những thói quen dễ dẫn đến chủ quan, hiểu vì sao phải dừng công việc, báo cáo người có thẩm quyền và chỉ tiếp tục khi đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn.

Trưởng thành từ nhân viên vận hành lưới điện và đã trải qua nhiều vị trí quản lý, ông hiểu rõ những áp lực công việc và những khó khăn của người lao động tại hiện trường. Kinh nghiệm ấy giúp ông xây dựng bài giảng sát với thực tế, đồng thời nhận ra rằng việc truyền đạt quy trình, quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi người học hiểu và chủ động vận dụng.

“Quy trình không thiếu, quy định không thiếu. Nhưng quan trọng nhất là người lao động phải hiểu, nhớ và vận dụng đúng vào hiện trường thực tế thì mới có giá trị”, ông Thành cho biết.

Riêng năm 2026, ông đã tham gia giảng dạy cho hơn 4.200 học viên với số giờ dạy tích lũy là 170 giờ. Bên cạnh đó, ông còn hướng dẫn cán bộ làm giảng viên nội bộ tại các đơn vị để tiếp tục chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với người lao động.

Là giảng viên nội bộ tại Công ty Thủy điện Hòa Bình, ông Nguyễn Hoàng Kiên - Quản đốc Phân xưởng Vận hành cũng đã thực hiện 115 giờ giảng trong năm 2026, với 125 lượt học viên. Ông chú trọng giúp học viên hình thành tư duy xử lý sự cố thay vì chỉ ghi nhớ các bước thao tác.

Gắn bó với Công ty Thủy điện Hòa Bình 24 năm, trải qua các vị trí từ trực phụ điện, trực chính điện đến trưởng kíp, trưởng ca và quản lý phân xưởng, ông tích lũy kinh nghiệm từ chính những ca trực, những buổi trao đổi sau sự cố, hay bồi huấn trước kỳ sát hạch chức danh.

Ông Nguyễn Hoàng Kiên, Quản đốc Phân xưởng Vận hành, Công ty Thủy điện Hòa Bình (ngoài cùng bên trái) chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc. Nguồn: NVCC

Trong 17 năm tham gia làm giảng viên nội bộ, ông đã từng bước hệ thống hóa kinh nghiệm thành bài giảng về vận hành, thao tác thiết bị và xử lý sự cố. “Làm thực tế một việc và truyền đạt để người khác hiểu được bản chất của việc đó là hai chuyện khác nhau”, ông chia sẻ về áp lực khi bắt đầu đứng lớp. Ông Kiên cho biết, có những câu hỏi khiến ông phải đọc lại tài liệu, kiểm tra quy trình hoặc trao đổi thêm với đồng nghiệp chuyên môn.

“Tôi nghĩ rằng, kinh nghiệm nếu chỉ giữ ở một người thì giá trị của nó có giới hạn; còn khi được chia sẻ cho đồng nghiệp và thế hệ sau thì kinh nghiệm đó mới thực sự trở thành tài sản của đơn vị”, ông Kiên bày tỏ.

Còn bà Hồ Thị Thanh Thu - Trưởng phòng Công nghệ phần mềm, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đến với “nghề” giảng viên nội bộ từ quá trình triển khai phần mềm CMIS (phần mềm lõi dùng chung trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Kinh nghiệm giảng dạy từ trước khi vào ngành Điện giúp bà tự tin mỗi khi đứng lớp. Trong mỗi buổi học, bà khuyến khích đồng nghiệp nêu vướng mắc, cùng phân tích yêu cầu và thực hành cách xử lý. Kinh nghiệm của đơn vị này được chia sẻ để đơn vị khác tham khảo. Qua trao đổi, người học hiểu rõ hơn cách sử dụng phần mềm, còn bà có thêm thông tin thực tế để cập nhật bài giảng và đề xuất cải tiến ứng dụng.

“Công việc giảng dạy nội bộ không đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là cơ hội để lắng nghe, phát hiện vấn đề và cùng nhau tìm ra giải pháp”, bà Thu chia sẻ.

Để tri thức được tiếp nối

Theo bà Phan Thị Hồng Hạnh - Phó Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN, tri thức là tài sản doanh nghiệp, được bồi đắp qua nhiều thế hệ người lao động. Việc xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ giúp những người có chuyên môn truyền đạt kinh nghiệm cho đồng nghiệp và thế hệ kế cận. Trên nền tảng ấy, người đi sau tiếp tục bổ sung kiến thức mới, phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

“Trong hệ thống quản trị tri thức của EVN, những giảng viên nội bộ chính là sợi chỉ xuyên suốt để chúng ta xây dựng tài sản tri thức và truyền bá qua nhiều thế hệ”, bà Hạnh chia sẻ.

EVN đã xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ ở tất cả các cấp, các lĩnh vực, gắn với phong trào thi đua “Học tập chủ động”, tiếp nối bằng phong trào “Học tập suốt đời”. Đến nay, 100% các đơn vị trong EVN đều có giảng viên nội bộ, tạo nền tảng tổ chức bồi dưỡng thường xuyên và chia sẻ kinh nghiệm ngay tại nơi làm việc.

Năm 2026, trong toàn EVN đã triển khai trên 500 lớp, gần 7.000 giờ dạy và hơn 24.530 lượt đào tạo nội bộ. Bên cạnh các lớp đào tạo trực tiếp, EVN phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning và học liệu số, tạo điều kiện để người lao động chủ động học tập, củng cố kiến thức. Đội ngũ giảng viên nội bộ góp phần xây dựng, cập nhật nội dung bài giảng, đưa kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đến với nhiều đồng nghiệp hơn.

Để khuyến khích hoạt động này, hằng năm EVN đều tổ chức vinh danh những cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo, trong đó năm 2026 đã vinh danh 34 giảng viên nội bộ tiêu biểu toàn Tập đoàn.

Chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và sự phát triển của công nghệ đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực EVN. Bối cảnh đó đòi hỏi đội ngũ giảng viên nội bộ tiếp tục nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với thực tiễn, đồng thời dẫn dắt, lan tỏa tinh thần học tập trong đồng nghiệp, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu phát triển Tập đoàn với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.